Vingt ans de règne : le Prince Albert II fête son anniversaire avec les Monégasques

Ce samedi soir, la Principauté a célébré un anniversaire particulier : les 20 ans de règne du Prince Albert II, entouré de la Princesse Charlène, du Prince Héréditaire Jacques et de la Princesse Gabriella.

Le Souverain a souhaité marquer cette date symbolique en partageant un moment privilégié avec les Monégasques et sa famille. Les festivités ont débuté dès 18h30 avec une prestation des danseuses de la Palladienne de Monaco, offrant un spectacle de danse folklorique traditionnelle sur la place du Palais. Des structures temporaires, installées dans les jours précédents, abritaient buffets salés et sucrés ainsi que des bars à boissons, le tout offert gracieusement par le Palais aux invités. À 18h50, un film rétrospective de 8 minutes retraçant les 20 années de règne du Prince Albert II a été projeté, rappelant les moments marquants de ces deux décennies.

L’arrivée de la Famille Princière

À 19 heures, le Prince Albert II et la Princesse Charlène sont arrivés sur la scène, accompagnés de leurs enfants, le Prince Héréditaire Jacques et la Princesse Gabriella. Les autres membres de la Famille Princière, dont la Princesse Stéphanie et la Princesse Caroline, ont rejoint cette célébration sur la Place du Palais. Après l’interprétation de l’hymne monégasque, la soirée s’est articulée autour de plusieurs temps forts.

© Monaco Tribune

Le maire de Monaco, Georges Marsan, a ouvert les discours officiels en saluant « avec honneur et émotion » cet anniversaire. Il a rappelé les moments marquants de ces deux décennies : « Ces 20 dernières années ont été marquées par des moments de bonheur familial que nous ne pouvons oublier : le mariage de votre Altesse avec la Princesse Charlène, un événement magnifique qui a uni cœur et nation, ainsi que la naissance de nos altesses, le Prince héréditaire Jacques et la Princesse Gabriella ».

Le maire a particulièrement salué l’engagement environnemental du Souverain : « Bien avant que ce triste constat ne soit largement partagé et que la prise de conscience de l’urgence d’agir nous apparaisse, vous avez eu la clairvoyance, l’intuition qu’il fallait agir. Nul n’a oublié que vous êtes allé au tout début de votre règne au pôle Nord, sur les traces de votre arrière-grand-père, et quelques années plus tard, au Pôle Sud, pour sensibiliser la communauté internationale au réchauffement climatique ». Georges Marsan a également souligné la croissance de la population monégasque, désormais forte de 9 924 nationaux, soit une augmentation de plus de 2 100 personnes en 20 ans.

© Monaco Tribune

Le Souverain a ensuite pris la parole et a commencé son allocution avec une pointe d’humour : « Il est rare qu’à mon âge, on fête 20 ans. On n’a pas tous les jours 20 ans comme le dit la chanson ! » Le Prince s’est montré particulièrement touché lorsqu’il a évoqué le soutien de sa famille : « Il y a la famille de sang, bien sûr : il y a mon épouse, la Princesse Charlène, mes enfants, Jacques et Gabriella. Je les remercie tous les jours pour leur amour et leur soutien ».

Le Prince Albert II a dressé un bilan positif de ces 20 années : « Ces années heureuses ont été des années constructives. En 20 ans, notre Principauté a considérablement changé. Elle s’est modernisée et agrandie, mais avec un souci constant du bien-être de tous ceux qui y vivent. Notre modèle social s’est renforcé, notre économie a progressé avec des finances publiques qui sont restées particulièrement saines ».

Le Souverain a particulièrement mis en avant l’engagement environnemental de Monaco : « Notre engagement pour l’environnement, le climat, les océans, la biodiversité, qui était il y a 20 ans une préoccupation peu partagée, est devenu l’un des enjeux majeurs de ce siècle. Là aussi, notre voix compte, comme l’a montré au mois de juin dernier, le succès du Blue Economy and Finance Forum ».

Appelant à l’unité, le Prince Albert II a conclu : « Nous devons avoir conscience de la chance que nous avons, conscience du bonheur de vivre à Monaco, et conscience de la force des liens qui nous unissent. En ce qui me concerne, je demeure aussi déterminé, aussi motivé et aussi confiant que je l’ai été il y a 20 ans. »

10 ans de mariage pour le Prince Albert et la Princesse Charlène

Après les discours officiels, la Famille Princière au complet a posé pour les photographies officielles. Le Prince Albert II, la Princesse Charlène et leurs enfants ont ensuite déambulé sur la place du Palais, allant à la rencontre des Monégasques présents.

Le point d’orgue de la soirée a eu lieu à 21 heures avec la présentation du gâteau d’anniversaire : une impressionnante pièce montée de macarons aux couleurs de Monaco, rouge et blanc.

© Monaco Tribune

Les Monégasques présents ont exprimé leur satisfaction de pouvoir partager ce moment privilégié avec leur Souverain. Pour une résidente, c’est également « une occasion pour recroiser des connaissances et parler avec des amis qu’on ne voit pas tous les jours ». Marie-Claire, Monégasque depuis 60 ans, confie avoir été particulièrement touchée par cet événement. Fidèle aux grandes occasions, elle qui était présente dès le premier jour du règne du Souverain en 2005, puis lors de son mariage avec la Princesse Charlène, ne manque jamais les moments historiques de la Principauté.