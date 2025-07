Vent’anni di regno: il Principe Alberto II festeggia il suo anniversario con i Monegaschi

Sabato sera, il Principato ha celebrato un anniversario speciale: i 20 anni di regno del Principe Alberto II, affiancato dalla Principessa Charlène, dal Principe Ereditario Jacques e dalla Principessa Gabriella.

Il Sovrano ha voluto marcare questa data simbolica condividendo un momento speciale con i Monegaschi e con la sua famiglia. I festeggiamenti sono iniziati alle 18:30 con una performance delle danzatrici della Palladienne de Monaco, che hanno proposto uno spettacolo di danza folkloristica tradizionale sulla Piazza del Palazzo. Strutture temporanee, installate nei giorni precedenti, ospitavano buffet dolci e salati e bar con bevande, il tutto offerto gratuitamente dal Palazzo agli invitati. Alle 18:50 è stato proiettato un filmato retrospettivo di 8 minuti che ripercorreva i 20 anni di regno del Principe Alberto II, rievocando i momenti salienti di queste due decadi.

L’arrivo della Famiglia Principesca

Alle 19, il Principe Alberto II e la Principessa Charlène sono saliti sul palco, accompagnati dai loro figli, il Principe Ereditario Jacques e la Principessa Gabriella. Gli altri membri della Famiglia Principesca, tra cui la Principessa Stéphanie e la Principessa Carolina, si sono uniti alla celebrazione in Place du Palais. Dopo l’esecuzione dell’inno monegasco, la serata è proseguita con diversi momenti salienti.

© Monaco Tribune

Il Sindaco di Monaco, Georges Marsan, ha aperto i discorsi ufficiali elogiando “con onore ed emozione” questo anniversario e ricordando i momenti più significativi di questi vent’anni. “Questi ultimi 20 anni sono stati segnati da momenti di gioia familiare che non possiamo dimenticare: il matrimonio di Sua Altezza con la Principessa Charlène, un evento magnifico che ha unito cuore e nazione, così come la nascita del Principe Ereditario Jacques e della Principessa Gabriella.”

Il Sindaco ha poi voluto sottolineare l’impegno ambientale del Sovrano: “Ben prima che questo triste scenario fosse ampiamente condiviso e che l’urgenza di agire ci apparisse evidente, Vostra Altezza ha avuto la lungimiranza, l’intuizione, che fosse necessario intervenire. Nessuno ha dimenticato che all’inizio del Suo regno si è recato al Polo Nord, sulle orme del Suo bisnonno, e qualche anno dopo al Polo Sud, per sensibilizzare la comunità internazionale sul riscaldamento globale”. Georges Marsan ha infine ricordato la crescita della popolazione monegasca, oggi composta da 9.924 cittadini, con un incremento di oltre 2.100 persone in 20 anni.

© Monaco Tribune

Il Sovrano ha poi preso la parola iniziando il suo intervento con una punta di umorismo: “È raro che alla mia età si festeggino 20 anni. Non si hanno 20 anni tutti i giorni, come dice la canzone!”, riferendosi al popolare brano francese On n’a pas tous les jours vingt ans. Il Principe si è mostrato particolarmente commosso quando ha parlato del sostegno della sua famiglia: “C’è la famiglia di sangue, naturalmente: c’è mia moglie, la Principessa Charlène, i miei figli, Jacques e Gabriella. Li ringrazio ogni giorno per il loro amore e il loro sostegno.”

Il Principe Alberto II ha tracciato un bilancio positivo di questi vent’anni: “Questi anni felici sono stati costruttivi. In 20 anni, il nostro Principato è cambiato considerevolmente. Si è modernizzato e si è ampliato, ma sempre con grande attenzione al benessere di chi ci vive. Il nostro modello sociale si è rafforzato, la nostra economia è cresciuta e le finanze pubbliche sono rimaste particolarmente sane.”

Il Sovrano ha voluto mettere in luce soprattutto l’impegno ambientale del Principato: “Il nostro impegno per l’ambiente, il clima, gli oceani, la biodiversità, che vent’anni fa era una preoccupazione condivisa da pochi, è diventato oggi una delle grandi sfide di questo secolo. Anche in questo ambito, la nostra voce conta, come ha dimostrato il successo del Blue Economy and Finance Forum lo scorso giugno”.

Lanciando un appello all’unità, il Principe Alberto II ha concluso: “Dobbiamo essere consapevoli della fortuna che abbiamo, del privilegio di vivere a Monaco e della forza dei legami che ci uniscono. Per quanto mi riguarda, sono ancora determinato, motivato e fiducioso come lo ero vent’anni fa”.

10 anni di matrimonio per il Principe Alberto e la Principessa Charlène

Dopo i discorsi ufficiali, l’intera Famiglia Principesca ha posato per le fotografie di rito. Il Principe Alberto II, la Principessa Charlène e i loro figli hanno poi passeggiato sulla Place du Palais, incontrando i Monegaschi presenti.

Il momento culminante della serata è arrivato alle 21:00 con la presentazione della torta: un’imponente struttura di macarons nei colori rosso e bianco di Monaco.

© Monaco Tribune

I Monegaschi presenti hanno espresso la loro soddisfazione per aver potuto condividere questo momento speciale con il loro Sovrano. Per una residente, è stata anche “un’occasione per rivedere volti noti e parlare con amici che non si incontrano tutti i giorni”. Marie-Claire, cittadina monegasca da 60 anni, ha confidato di essere stata particolarmente commossa da questo evento. Presente nei momenti chiave del Principato, c’era anche il primo giorno di regno del Sovrano nel 2005, poi al suo matrimonio con la Principessa Charlène, e non manca mai alle grandi occasioni.