Каждую неделю специалисты берут несколько контрольных проб для надёжной защиты населения.

Хорошее качество воды — залог успешного купального сезона! Будьте уверены, Княжество тщательно следит за качеством вод Средиземного моря. А шесть разрешенных мест для купания в стране находятся под особенно пристальным наблюдением.

С мая по конец сентября специалисты проводят регулярные анализы проб воды, чтобы полностью предотвратить любые риски. Технический сотрудник Управления по защите окружающей среды Николя Бонне (Nicolas Bonnet) объяснил в интервью Monaco Info, что он помещает «зонд в воду для определения определенных физико-химических параметров, таких как соленость, растворенный кислород, кислотность и температура. […] Это также позволяет нам получить уровень содержания хлорофилла, который дает нам хорошее представление о качестве морской воды», — объясняет специалист, чьи знания как никогда актуальны в летний купальный сезон.

© Управление по связям с общественностью / Стефан Данна

Затем извлеченные образцы анализируются в лаборатории, чтобы определить наличие бактерий и, прежде всего, их уровень. Николя Бонне утверждает, что «в 99% случаев в Монако нет никаких проблем».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ларвотто: как на открытке!

Франция также следит за качеством воды

Во Франции также ведётся скрупулёзный контроль качества воды, чтобы обеспечить безопасность туристов и местных жителей в купальный сезон.

На прошлой неделе три пляжа в Ницце («Бо Риваж», «Сантенэр» и «Ле Гале») были закрыты вследствие обнаружения загрязнения нефтепродуктами.

Считается, что причиной этого является Пайон. Действительно, осадки, выпавшие на прошлой неделе, могли стать причиной повышенного уровня загрязнения углеводородами реки, которая затем вынесла их в море. На сегодняшний день контрольные морские службы уверяют, что опасность миновала и купание в окрестностях Ниццы вновь признано безопасным.