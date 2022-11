L’évènement « Elevate » proposait une conférence inspirante pour les enfants et les plus grands. Un dîner de gala réunissant de grandes personnalités était servi le soir.

Qui de mieux qu’un astronaute pour parler de l’espace ? Les enfants et étudiants de la Principauté ont eu la chance de rencontrer le Colonel Ron Garan. Un astronaute de renom ayant effectué une mission de 6 mois, soit 178 jours, à bord de la station spatiale internationale en 2011.

Mercredi 2 novembre, lors de la conférence « Elevate », organisée par Zsolt Szemerszky, rédacteur en chef du magazine Living in Monaco, au One Monte-Carlo, Ron Garan a pu expliquer à l’auditoire l’histoire de la course à l’espace, l’intérêt des découvertes spatiales pour l’humanité, mais aussi son expérience personnelle au-dessus de la Terre. Les enfants ont aussi pu poser toutes les questions qui leur passaient par la tête sur cet univers fascinant et étrange.

Parmi ces questions : « Elon Musk va-t-il acheter la lune ? Comment faites-vous vos besoins dans l’espace ? Les enfants peuvent-ils aller dans l’espace ? »

Autant d’interrogations auxquelles Ron Garan a apporté son lot d’explications.

© Elevate

LIRE AUSSI : Monaco, un peu plus près des étoiles

En marge de ces conférences, un dîner de gala préparé soigneusement par Marcel Ravin, chef deux étoiles de la SBM, a été servi aux mondains et particuliers fortunés (UHNW) de Monaco, dont la valeur nette combinée s’élève à 27 milliards d’euros.

Parmi les invités prestigieux se trouvaient Cécile et Antoine de Massy, Bernard d’Alessandri, Alexey Antropov, Safia El Malqui, David Yakobashvili, Marina Melia, Vitaly Malkin, Victoria Silvstedt, Régis Bergonzi.

© Elevate – De gauche à droite : Alexey Antropov, Ron Garan et Zsolt Szemerszky

© Elevate

© Elevate – Marcel Ravin et Victoria Silvstedt

Le message qui est ressorti de cette journée enrichissante, et que Ron Garan a voulu transmettre, tient en quelques mots prononcés par le philosophe chilien, Dario Salas Sommer : « Les êtres humains et les nations ont un besoin urgent de parvenir à une entente en communiquant entre eux de manière intelligente et harmonieuse. S’ils ne le font pas, leurs actions se retournent contre eux et tout comme les espèces, l’humanité est inexorablement vouée à disparaître. »

De son côté, Zsolt Szemerszky a souhaité, en ces temps troublés marqués par la guerre en Ukraine, organiser cet événement pour sa filleule et pour tous les autres enfants, pour leur montrer que « lorsque l’on est ensemble, on est en paix et on peut faire bien plus. » Cette conférence souhaitait donc inviter chacun et chacune à prendre du recul et à considérer les choses sous un autre angle « pour voir une planète et une équipe dans l’espace travailler de concert. »

Ron Garan a ainsi voulu démontrer que « des pays différents peuvent collaborer ensemble et montrer aux enfants que l’on peut avancer bien plus dans la vie avec un environnement harmonieux. »

L’événement a été soutenu par l’Antropov Foundation, l’Omère Longevity Institute et le groupe Lanteri Partners. Zsolt Szemerszky espère organiser une seconde édition en 2023, toujours à Monaco avec, peut-être, une femme astronaute. Il compte également proposer ce type de conférence dans d’autres pays.