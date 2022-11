Le Souverain y a tenu un discours sur la Méditerranée et est allé à la rencontre des scientifiques.

Après son voyage dans le sud de l’Italie, le Prince Albert II s’est rendu en Egypte pour participer à la COP 27. Jeudi 10 novembre, le Prince a ainsi prononcé le discours d’ouverture de l’évènement organisé par la Fondation Prince Albert II au Pavillon de la Méditerranée.

« Swimming the talk: Scaling-up action to tackle climate change in the Mediterranean region – Monaco’s engagement » avait pour mission de montrer au monde les avancées de Monaco sur la défense de la mer Méditerranée face au changement climatique.

Lors de son discours, le Souverain a rappelé la vulnérabilité de la Méditerranée et a précisé que « les enjeux environnementaux et climatiques (…) sont plus accentués en Méditerranée que dans la plupart des régions du monde. »

« Elle fut le symbole hier des progrès des civilisations. Elle est le symbole aujourd’hui des dysfonctionnements et des tensions de la planète. Elle doit être demain le symbole de solutions nouvelles », a déclaré le Prince tout en espérant que la Méditerranée devienne un laboratoire et un modèle pour le monde entier.

Pendant l’événement, trois panels de spécialistes se sont succédé pour présenter leurs travaux de recherches. Le Prince s’est ensuite rendu dans le Pavillon Cryosphère pour rencontrer et échanger avec les jeunes scientifiques faisant partie du programme de bourses d’étude en lien avec la recherche polaire, accordée par la Fondation du Souverain.

