Au cours de la matinée, le Souverain a reçu la citoyenneté d’honneur de la ville de Molochio.

Le Prince Albert II termine son tour des « Sites historiques Grimaldi » de Calabre à Molochio, au cœur du Parc national de l’Aspromonte. Après avoir visité les villes de Gerace et Cittanova la veille, le Souverain a inauguré mercredi matin l’entrée de Molochio au réseau des « Sites historiques Grimaldi » avec un panneau signalétique à l’entrée du village.

© Gaetan Luci / Palais princier

Anne Eastwood, Ambassadeur de Monaco en Italie, a ensuite rejoint le Prince dans l’ancienne maison forestière où tous les deux ont remis un défibrillateur, offert par la Barclays Bank Monaco, au maire de la ville Marco Caruso. Le Prince a par la suite planté un arbre dans le Parc naturel et est allé découvrir les magnifiques cascades Mundu e Galasia.

© Gaetan Luci / Palais princier

Lors d’une cérémonie organisée sur la place du village, le Souverain a rencontré la population venue nombreuse et a été fait citoyen d’honneur par le maire.

« C’est vraiment très touchant et très émouvant de voir cet attachement mais aussi cette ferveur qu’ont les personnes pour défendre leur patrimoine, leur commune, leur territoire. C’est en quoi sert cette association ‘Sites historiques Grimaldi’. Ce n’est pas uniquement pour célébrer l’histoire et les liens historiques que l’on a avec ces territoires, mais aussi pour bien comprendre la réalité et envisager le futur » a déclaré le Prince au micro de Monaco Info.

© Gaetan Luci / Palais princier

LIRE AUSSI : PHOTOS. Le Prince Albert II reçoit un nouveau diplôme

Après ce moment festif et joyeux, le Prince Albert II s’est rendu au Sanctuaire Maria Santissima Immacolata di Lourdes, premier sanctuaire italien dédié à la vierge Notre-Dame de Lourdes.

© Gaetan Luci / Palais princier

Pour terminer son voyage en beauté, le Souverain a dégusté des spécialités régionales lors d’un cocktail déjeunatoire offert par la Municipalité.