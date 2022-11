Deux villes qui appartenaient à l’ancienne principauté de Gerace, elle-même détenue par une branche des Grimaldi de Gênes entre le 16ème et le 18ème siècle.

Le Prince Albert II est actuellement en visite dans le sud de l’Italie. Après sa journée à Reggio de Calabre, où le Prince a reçu un diplôme honoris causa en sciences forestières et environnementales, le Souverain s’est déplacé, mardi matin, à Gerace, charmant petit village médiéval situé dans le Parc national de l’Aspromonte.

Venu pour officialiser l’entrée du village en tant que « Site historique Grimaldi », le Prince a inauguré une nouvelle plaque signalétique aux côtés du Premier adjoint au maire, Rudi Lizzi. Le Souverain a ensuite visité la crypte greco-byzantine, la cathédrale, le musée diocésain et enfin l’église Saint François d’Assise où le Prince a reçu la citoyenneté d’honneur de la ville.

Le Souverain a ensuite déjeuné à Canolo Nuova en compagnie dun maire, Francesco Larosa, et du président du Parc national de l’Aspromonte, Leo Autelitano.

Cittanova, inscrite aux « Sites historiques Grimaldi »

Après le repas préparé par les bergers du Parc, le Prince Albert II s’est rendu à Cittanova avec le maire, Francesco Cosentino, pour inaugurer la nouvelle plaque d’appartenance au réseau « Sites historiques Grimaldi ».

Le Souverain est ensuite allé à la rencontre de la population avant de découvrir la Chiesa Madre où le Prince s’est recueilli sur la tombe de la Princesse Maria Teresa Grimaldi, décédée lors du tremblement de terre de 1783. Après avoir visité l’ancien palais des Grimaldi et le parc Villa Comunale Carlo Ruggiero, le Prince a reçu la citoyenneté d’honneur au Teatro Rocco Gentile.

Pour terminer la journée en beauté, le Souverain a offert le dîner aux maires de Gerace, Cittanova et Molochio ainsi qu’aux autorités régionales et locales pour les remercier de leur accueil « extrêmement chaleureux et amical ».