La Princesse avait, quelques jours plus tôt, posté également une photo des Jumeaux Princiers dans leur uniforme scolaire.

La Principauté a dignement fêté Halloween. Entre jeux, ateliers et soirées pour les plus grands, les enfants de Monaco ont pu célébrer comme il se doit la veille de la Toussaint. Le Prince Héréditaire Jacques et la Princesse Gabriella n’ont pas dérogé à la règle et ont revêtu leurs plus beaux costumes, immortalisés par la Princesse Charlène.

Avec en légende « Happy Halloween », la Princesse a posté le diabolique cliché sur son compte Instagram. L’on peut y voir le Prince Héréditaire Jacques, paré d’un élégant costume de vampire, avec une jolie canne en accessoire, le visage maquillé de blanc et de rouge au niveau de la bouche.

La Princesse Gabriella, elle, a opté pour un déguisement de citrouille, avec robe orange et collants verts de circonstance, et des cheveux orangés agrémentés d’un serre-tête assorti. Sur ses joues, deux petites cicatrices, qui rappellent le sourire malin de la citrouille.

© Instagram hshprincessecharlene

Les deux Enfants Princiers ont d’ailleurs pris la pose, devant un décor fait d’orange, de noir et de toiles d’araignées. Le cliché a suscité de nombreuses réactions des internautes, félicitant les Jumeaux pour leurs costumes.

Quelques jours auparavant, la Princesse Charlène avait posté un autre cliché des Jumeaux, cette fois-ci plus sages, où tous deux sont vêtus de leurs uniformes scolaires du FANB.

© Instagram hshprincessecharlene

Devant ses Enfants, souriants et complices, la Princesse Charlène a accompagné la photo de la légende « Growing so fast » (trad : « ils grandissent si vite »). Là encore, les internautes n’ont pas tari d’éloges sur les Jumeaux, cherchant même à deviner lequel d’entre eux ressemblait le plus au Prince Albert II ou à la Princesse Charlène.