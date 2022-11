Qualche giorno prima la Principessa aveva pubblicato una foto dei Gemelli Principeschi in divisa scolastica.

Anche nel Principato si è festeggiato Halloween. Tra giochi, laboratori e feste per i più grandi i bambini di Monaco hanno potuto celebrare come si deve la vigilia di Ognissanti. Il Principe Ereditario Jacques e la Principessa Gabriella non hanno fatto eccezione: hanno indossato i loro costumi più belli, che vediamo immortalati nella foto della Principessa Charlène.

La Principessa ha pubblicato la foto sul suo profilo Instagram con scritto “Happy Halloween” nella descrizione. Il Principe Ereditario Jacques indossa un elegante costume da vampiro e porta con sé un bastone. Ha il viso truccato di bianco con delle strisce rosse ai lati della bocca.

La Principessa Gabriella è invece travestita da zucca di Halloween. Indossa un vestitino arancione e delle calzamaglie verdi, ha i capelli arancioni in pendant con il cerchietto e due piccole cicatrici disegnate sulle guance che richiamano il ghigno della zucca.

I Gemelli Principeschi si sono messi in posa davanti a decorazioni nere e arancioni addobbate con ragnatele. La foto ha suscitato moltissime reazioni su Internet e gli utenti si sono congratulati con i gemelli per i loro costumi.

Alcuni giorni prima la Principessa Charlène aveva condiviso un’altra foto dei gemelli in cui entrambi sono un po’ più composti e indossano la divisa scolastica del FANB.

La Principessa ha aggiunto alla foto dei figli la descrizione “Growing so fast” (Crescono così in fretta). Anche questa volta gli elogi sui gemelli non sono stati pochi e alcuni utenti si sono divertiti a indovinare chi dei due assomigliasse di più al Principe Alberto II e chi alla Principessa Charlène.