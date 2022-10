Conoscete bene la lingua monegasca? Tutti i mesi, Monaco Tribune, in collaborazione con l’Académie des Langues Dialectales, pubblica una lista di parole ed espressioni per arricchire il vostro vocabolario.

Ora che siamo entrati nella seconda metà di ottobre, l’autunno è definitivamente arrivato nel Principato e Halloween è ormai alle porte. Anche se questa ricorrenza si è diffusa a Monaco solo alla fine degli anni ’90, per cui non esistono delle vere parole tipiche di Halloween in monegasco, l’Académie des Langues Dialectales vi propone una breve lista di termini collegati a questa festa e alla stagione.

Ragno : aragna

: aragna Ragnatela: tera d’aragna

tera d’aragna Zucca: süca

süca Caramella: bonbon, cunfetu

bonbon, cunfetu Travestimento: mascarada

mascarada Mago: magou

magou Maschera: mascara

mascara Mostro: mustru

mustru Zucca gialla: süca runda e ciata

süca runda e ciata Sangue: sanghe

sanghe Stregone: stregun, magu, cussu

stregun, magu, cussu Strega: striya

striya Fare un incantesimo: ünmascà

Un piccolo ripasso: in monegasco la lettera “u” si pronuncia come in italiano e la “ü” si pronuncia [iu]. Non vi resta che esercitarvi… e divertirvi!