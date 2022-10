Connaissez-vous bien la langue monégasque ? Tous les mois, Monaco Tribune, en partenariat avec l’Académie des Langues Dialectales, vous donne une liste de mots et expressions, pour compléter votre vocabulaire.

Alors que nous entamons la seconde moitié du mois d’octobre, l’automne s’installe définitivement en Principauté et Halloween approche à grands pas. Si cette fête a attendu la fin des années 1990 pour arriver pleinement à Monaco, ce qui fait qu’il n’existe pas de vocabulaire propre à Halloween en monégasque, l’Académie des Langues Dialectales vous propose tout de même une petite liste de mots qui se rattachent à cette fête et à la saison.

Araignée : aragna

aragna Toile d’araignée : tera d’aragna

tera d’aragna Courge : süca

süca Bonbon : bonbon, cunfetu

bonbon, cunfetu Déguisement : mascarada

mascarada Mage : magou

magou Masque : mascara

mascara Monstre : mustru

mustru Potiron : süca runda e ciata

süca runda e ciata Sang : sanghe

sanghe Sorcier : stregun, magu, cussu

stregun, magu, cussu Sorcière : striya

striya Jeter un sort : ünmascà

Pour rappel, en monégasque, la lettre « u » se prononce [ou] et le « ü » se prononce [u]. Il n’y a plus qu’à vous exercer… et à vous amuser !