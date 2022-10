Chasse aux bonbons, jeux, ateliers, soirée DJ… Il y en a pour tous les âges et pour tous les goûts !

Le 31 octobre arrive à grands pas ! Mais comment occuper nos enfants en ce jour si particulier, où farces, friandises, sorcières et fantômes sont au rendez-vous ? Monaco Tribune fait le point sur les différentes activités proposées cette année en Principauté :

A la découverte des squelettes au Musée d’Anthropologie préhistorique

Qui a dit qu’on ne pouvait pas apprendre en s’amusant ? Le jeudi 27 octobre et le mercredi 2 novembre, petits et grands sont invités à participer aux différents ateliers mis en place par le musée, tout spécialement pour Halloween. Bien sûr, le costume est de rigueur !

Première session le 27 octobre, de 14 heures à 16 heures, pour l’Atelier argile : « Chasseur de la préhistoire » et l’Atelier fouille archéologique : « Les squelettes de nos ancêtres ». A partir de 6 ans / 20 euros par personne.

Deuxième session le 2 novembre, de 10 heures à midi, pour l’atelier peinture préhistorique : « Petit Cro-Magnon et les animaux les plus terrifiants de la préhistoire » et l’Atelier fouille archéologique : « Des morceaux d’os cachés dans les carrés de fouilles ». De 3 à 5 ans / 20 euros par personne.

Attention, les places sont limitées, ne tardez pas à réserver par téléphone au +377 98 98 80 06 ou par email à map@gouv.mc

La chasse aux bonbons est ouverte au Larvotto

Que serait Halloween sans les traditionnels « bonbons ou farce » ? Le réseau Entreparents vous propose son « Let’s Play, Halloween » le 21 octobre, à 17 heures, au Larvotto. Là encore, les apprentis monstres devront revêtir leur plus beau costume et prévoir un petit (ou grand) sac pour récolter les friandises.

Car plusieurs restaurants et commerces les attendront de pied ferme : Costa Monaco, le Palais du Maillot, Interior Design by Tiziana, Beauty Angels Monaco, Neptune, La Note Bleue, le Miami Plage resto, La Licorne et le Glacier seront de la partie.

Le petit plus ? Des animations gratuites, comme un point photo, un atelier maquillage spécial Halloween, ou même l’arrivée de personnages surprises ! A noter que les futurs et jeunes parents pourront profiter d’un espace dédié, avec poussettes, au Miami Plage.

L’événement est gratuit, mais la réservation en ligne est obligatoire pour profiter de cet instant diaboliquement amusant.

Jouez au Dia de los Muertos au Parc Princesse Antoinette

La Mairie de Monaco n’est bien entendu pas en reste, puisqu’elle propose cette année son lot d’animations, réparties sur quatre sites de la Principauté. A commencer par le Parc Princesse Antoinette, qui accueillera les enfants scolarisés de Monaco pour son 12e grand jeu d’Halloween, le 31 octobre !

Les équipes de La Boîte de Jeux seront sur place, de 14 heures à 17h30, pour jouer au « Dia de los Muertos ». Les enfants sont invités à venir déguisés et recevront leur lot de bonbons à la fin du jeu.

A partir de six ans

Entrée gratuite, animation à destination des enfants scolarisés à Monaco

Inscription en ligne obligatoire pour choisir son créneau horaire (maximum 28 enfants par tranche de 15 minutes)

Informations au +377 93 15 06 05

Aventure nocturne au Centre botanique

Les plus courageux pourront explorer le Centre botanique du Jardin Exotique… mais de nuit ! La Mairie de Monaco reste très mystérieuse au sujet de cette seconde animation, qui se déroulera le 31 octobre dans les serres du Centre avec, là encore, La Boîte de Jeux pour partenaire.

A partir de huit ans

Entrée gratuite, animation à destination des enfants scolarisés à Monaco

De 19h30 à 21h30

Inscription obligatoire au +377 93 15 29 80

Fabrication de grimoires à la Médiathèque

Place maintenant à la confection avec cette troisième idée proposée par la Mairie, au sein de la Médiathèque de Monaco, et qui aura lieu pendant les vacances de la Toussaint. L’endroit accueille petits et grands pour un programme Halloween complet : confection d’un grimoire, après-midi jeux, atelier 4 mains parents-enfants, ou encore ciné popcorn kids (le tout autour du thème d’Halloween), lecture du conte Gaïa et Rosie, les petites sorcières et, pour les plus grands, une soirée jeux inspirés de films d’horreur.

Entrée gratuite, sur inscription

Renseignements et inscriptions au + 377 93 15 22 72

Halloween Party à l’Espace Léo Ferré

Quatrième et dernier temps fort de la Mairie pour Halloween : une soirée, et grande première à l’Espace Léo Ferré, strictement réservée aux scolaires et résidents de la Principauté de la 6ème à la 4ème, lundi 31 octobre. Un DJ mettra l’ambiance dans la couronne de la Salle de spectacle et les jeunes immortaliseront leur soirée grâce à un Photo Booth !