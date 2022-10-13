Хорошо ли вы знаете монегасский язык? Каждый месяц Monaco Tribune совместно с Академией Диалектных Языков делится с вами списком слов и выражений, которые пополнят ваш словарный запас.

Октябрь перевалил за середину, осень окончательно вступила в Княжестве в свои права, и Хэллоуин приближается полным ходом. Этот праздник стал популярен в Монако лишь к концу девяностых, в связи с чем в монегасском языке нет особой лексики, связанной с Хэллоуином. Тем не менее, Академия диалектных языков предлагает вам небольшой словарик на тему осени вообще и этого праздника в частности.

  • Паук: aragna
  • Паутина: tera d’aragna
  • Тыква: süca
  • Конфета: bonbon, cunfetu
  • Карнавальный костюм: mascarada
  • Волшебник: magou
  • Маска: mascara
  • Монстр: mustru
  • Круглая тыква: süca runda e ciata
  • Кровь: sanghe
  • Колдун: stregun, magu, cussu
  • Колдунья: striya
  • Навести порчу: ünmascà

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Порт Монако скоро вернется Ярмарка

Напомним, что в монегасском языке буква « u » произносится как французское [ou], а « ü » – как [u]. Осталось только потренироваться и… поразвлечься!