Хорошо ли вы знаете монегасский язык? Каждый месяц Monaco Tribune совместно с Академией Диалектных Языков делится с вами списком слов и выражений, которые пополнят ваш словарный запас.
Октябрь перевалил за середину, осень окончательно вступила в Княжестве в свои права, и Хэллоуин приближается полным ходом. Этот праздник стал популярен в Монако лишь к концу девяностых, в связи с чем в монегасском языке нет особой лексики, связанной с Хэллоуином. Тем не менее, Академия диалектных языков предлагает вам небольшой словарик на тему осени вообще и этого праздника в частности.
- Паук: aragna
- Паутина: tera d’aragna
- Тыква: süca
- Конфета: bonbon, cunfetu
- Карнавальный костюм: mascarada
- Волшебник: magou
- Маска: mascara
- Монстр: mustru
- Круглая тыква: süca runda e ciata
- Кровь: sanghe
- Колдун: stregun, magu, cussu
- Колдунья: striya
- Навести порчу: ünmascà
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Напомним, что в монегасском языке буква « u » произносится как французское [ou], а « ü » – как [u]. Осталось только потренироваться и… поразвлечься!