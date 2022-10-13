Хорошо ли вы знаете монегасский язык? Каждый месяц Monaco Tribune совместно с Академией Диалектных Языков делится с вами списком слов и выражений, которые пополнят ваш словарный запас.

Октябрь перевалил за середину, осень окончательно вступила в Княжестве в свои права, и Хэллоуин приближается полным ходом. Этот праздник стал популярен в Монако лишь к концу девяностых, в связи с чем в монегасском языке нет особой лексики, связанной с Хэллоуином. Тем не менее, Академия диалектных языков предлагает вам небольшой словарик на тему осени вообще и этого праздника в частности.

Паук: aragna

aragna Паутина: tera d’aragna

tera d’aragna Тыква: süca

süca Конфета: bonbon, cunfetu

bonbon, cunfetu Карнавальный костюм: mascarada

mascarada Волшебник: magou

magou Маска: mascara

mascara Монстр: mustru

mustru Круглая тыква: süca runda e ciata

süca runda e ciata Кровь: sanghe

sanghe Колдун: stregun, magu, cussu

stregun, magu, cussu Колдунья: striya

striya Навести порчу: ünmascà

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Напомним, что в монегасском языке буква « u » произносится как французское [ou], а « ü » – как [u]. Осталось только потренироваться и… поразвлечься!