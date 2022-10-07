Еще чуточку терпения… Покататься на каруселях и полакомиться сладкой ватой можно будет уже через две недели. Ярмарка продлится почти месяц: с пятницы, 21 октября, по субботу, 19 ноября.

Приближаются осенние каникулы, и многие радуются тому, что в Порт Монако скоро вернутся их любимые аттракционы. Не волнуйтесь, открытие Ярмарки не заставит себя ждать. Старт будет дан в пятницу, 21 октября, ровно в 14 часов. У малышей и взрослых будет четыре недели, чтобы прекрасно поразвлечься. Закрытие состоится в субботу, 19 ноября, в полночь.

Ярмарка будет открыта ежедневно, с 11 до 23 часов (аттракционы – с 14.00), а по пятницам, субботам и накануне праздников она будет работать до полуночи. Отличная новость! 18 ноября, то есть накануне Национального Праздника, аттракционы будут открыты до часа ночи. Вас ждут, среди прочего, «Космическая Битва», симулятор Astrojet, «Дворец Смеха» и бамперные машинки!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: История и современность: Все, что нужно знать о Национальном дне Монако

Проверки и ограничение количества посетителей

Мэрия напоминает, что будут соблюдаться меры безопасности, введенные несколько лет назад. Проверка сумок будет осуществляться на восьми входах на Ярмарку (6 на набережной Альбера I и 2 в Южной Гавани (Darse Sud), также будет вестись учет количества посетителей. Когда лимит будет достигнут, вход на Ярмарку будет временно приостановлен.

Кроме того, Мэрия считает своим долгом заботиться об окружающей среде, поэтому распространила среди хозяев аттракционов Ярмарки специальный флаер с объяснением принципов раздельной сортировки мусора.

Более подробная информация:

Справки по телефону: +377 93 15 06 04 или на сайте Мэрии. Пройдя по ссылке, вы сможете узнать о количестве посетителей в режиме реального времени, чтобы не ждать на входе в случае, если на Ярмарке присутствует максимально допустимое число гостей.