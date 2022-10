Ancora un po’ di pazienza… Le giostre e lo zucchero filato tornano tra due settimane e resteranno con noi per un mese, da venerdì 21 ottobre a sabato 19 novembre.

Con l’avvicinarsi delle feste di Ognissanti, in molti saranno entusiasti di ritrovare le loro attrazioni preferite al Porto di Monaco. Vogliamo rassicurare tutti, l’apertura della Fiera non sarà posticipata. Le danze aprono venerdì 21 ottobre alle ore 14:00 in punto. Grandi e piccini avranno quattro settimane per godersi appieno le attrazioni, fino a sabato 19 novembre a mezzanotte.

La fiera sarà aperta tutti i giorni dalle 11:00 alle 23:00 (le attrazioni a partire dalle 14:00), e fino a mezzanotte il venerdì, il sabato e i prefestivi. Altre buone notizie? La vigilia della Festa nazionale, il 18 novembre, le attrazioni resteranno aperte fino all’1 del mattino. Tra queste ci saranno il Combat Spatial, il simulatore Astrojet, il Palais du Rire e gli autoscontro!

Controlli e capienza massima

Il Comune ricorda che le misure di sicurezza pubblica instaurate diversi anni fa sono di nuovo in vigore. Agli otto ingressi della Fiera (6 sul Quai Albert Ier e 2 sulla Darse Sud) saranno controllati zaini e borse e saranno contati i visitatori. Una volta raggiunta la capienza massima, l’accesso alla Fiera sarà temporaneamente sospeso.

Inoltre, il Comune è orgoglioso di rispettare il suo impegno per la salvaguardia dell’ambiente e ha distribuito a tutti i giostrai un volantino che riporta tutte le istruzioni per la raccolta differenziata.

Maggiori informazioni:

Per maggiori informazioni chiamate il numero +377 93 15 06 04 o visitate il sito del Comune. Qui potrete essere aggiornati sull’affluenza in tempo reale, così da non dover attendere all’ingresso in caso di capienza massima raggiunta.