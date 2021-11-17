Национальный День Монако ведет свою историю с 1857 года. Праздник отмечается ежегодно и посвящается связи между жителями Монако и Княжеской семьей.

19 ноября — государственный праздник. Улицы украшают красно-белыми флагами в честь Княжеской семьи. Знаете ли вы о происхождении этого праздника? Как его можно отметить в этом году?

Если вы думали, что Национальный день всегда отмечался 19 ноября, вы ошибались! Первоначально этот праздник отмечался 4 ноября. Все началось в 1857 году, когда Князь Карл III перенес празднования на 4 ноября, на день своего святого покровителя. Этим жестом Князь хотел подчеркнуть суверенитет Монако.

Спустя 33 года после смерти Князя Карла III, Князь Альбер I решил изменить дату праздника. День Князя перенесли на 15 ноября, на день святого Альбера. 26 июня 1922 года умер Князь Альбер I, и его преемник Людовик II столкнулся с проблемой. День святого Людовика отмечался 25 августа, и День Князя приходился бы на середину летних каникул.

Поэтому Людовик II назначил праздничной датой 17 января, в день святого Антония, покровителя его внучки Принцессы Антуанетты. В официальном журнале Монако праздник тогда назывался «Fête Nationale» — «Национальный праздник».

После смерти Князя Луи II в 1949 году, 19 ноября Князь Ренье III взошел на престол. Он временно выбрал 11 апреля в качестве Национального дня, но в 1952 году 11 апреля выпало на Страстную пятницу. Поэтому Национальный праздник перенесли на 19 ноября в честь восхождения Князя на престол. Помимо этого, 19 ноября — день блаженного Ренье из Ареццо. Впоследствии Князь Альбер II решил сохранить дату в память о своем отце.

19 ноября 1958 года. © Архив Княжеского Дворца / Archives du Palais Princier

19 ноября 1967 года. © Архив Княжеского Дворца / Archives du Palais Princier

9 ноября 2015 года. © Архив Княжеского Дворца / Archives du Palais Princier

В рамках подготовки к 19 ноября Княжество украшают красно-белыми флагами. В течение восьми дней и девяти ночей муниципальные службы установили не менее 610 баннеров, 62 павильона и 680 флагов. Украшения останутся на улицах Монако до 6 декабря.

© Мэрия Монако / Mairie de Monaco

Мэрия призывает всех жителей украсить свои балконы, окна и фасады домов. Напоминаем: красный цвет на флаге Монако располагается выше белого. Для флагов и знамен, располагающихся вертикально, красная часть должна находиться слева от белой.

После того, как ваш дом украшен, наступает время посетить мероприятия по случаю Национального дня. Праздник начнется в 9.30 в соборе Святого Николая (Монако), где пройдет торжественная благодарственная месса Te Deum. В 11.00 члены Княжеской семьи, за исключением Княгини Шарлен, примут участие в церемонии вручения медалей на Почетной площади (Cour d’Honneur) Дворца. После этого, в 11.30, состоится смотр войск в сопровождении Княжеского оркестра карабинеров.

Вечер закончится гала-концертом в Гримальди-Форум, попасть на который можно только по приглашению. Во время мероприятия знаменитый тенор Пласидо Доминго исполнит «Испанскую ночь», а танцоры труппы Антонио Гадеса выступят с арабесками.

Жители Монако, забронировавшие места, смогут посетить юмористическое и музыкальное шоу в пространстве Лео Ферре «La Comédie musicale improvisée».

В Порт-Эркюль по-прежнему будет работать ярмарка с аттракционами, где отдохнуть могут и дети, и взрослые. Конечно, в соответствии с санитарными нормами: для посещения необходим санитарный пропуск, а на территории нужно носить маску.

Какие ваши воспоминания связаны с Национальным праздником? Следите за новостями: Monaco Tribune готовит новый конкурс, в котором вы сможете поделиться с нами своими самыми красивыми фотографиями!