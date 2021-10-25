











К Национальному дню Монако в этом году пройдет два представления. Шоу запланированы на 10, 18 и 19 ноября.

Пришло время праздника! Правительство стремится отметить Национальный день вместе со всеми жителями Княжества. В этом году вниманию зрителей предлагают два бесплатных представления в Пространстве Лео Ферре (Espace Léo Ferré). Билеты бесплатные, однако нужно заранее зарезервировать место, забрав приглашение.

27 октября с 9.00 до 16.00 в Пространстве Лео Ферре приглашения смогут получить граждане Монако и их супруги. 28 октября с 9.00 до 16.00 пригласительные могут получить граждане Монако и их супруги, а также резиденты Княжества. Обратите внимание, что количество мест ограничено.

«Генсбур для детей» и «Музыкальная комедия импровизации»

10 ноября в 15.00 пройдет шоу, которое порадует всю семью. Представление «Генсбур для детей» (Gainsbourg for Kids) отдает дань творчеству великого французского исполнителя в интерпретации трио Wanted Joe Dassin. Посетить представление могут дети от 6 лет в сопровождении взрослых.

18 и 19 ноября состоится «Музыкальная комедия импровизации» (La Comédie musicale improvisée). Тема будет определяться непосредственно перед выступлением, а десять актеров, танцоров, музыкантов и исполнителей устроят шоу на ваших глазах. Иллюстратор и церемониймейстер сделают представление еще более удивительным! Иллюстратор и церемониймейстер сделают представление еще более удивительным!