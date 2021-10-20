











Ярмарка с аттракционами в Монако будет проходить с 22 октября по 19 ноября. В этом году будут действовать особые ограничения из-за ситуации в здравоохранении.

Это событие радует молодых (и не очень молодых) каждый год: наконец, ярмарка с аттракционами возвращается! Посетители могут повеселиться на аттракционах Techno Power, Jumping Frog, Aladin и Astrojet. Для любителей сладкого будут установлены киоски с вафлями, блинами и засахаренными яблоками.

В связи с пандемией коронавируса правительство обозначило специальные меры для возвращения ярмарки, которая не проводилась с 2019 года. Лица старше 16 лет должны предъявлять санитарный пропуск, а посетители от 5 лет и старше обязаны носить маски.

Зоны питания и датчик посещаемости

Прошли времена, когда гулять по ярмарке можно было с вафлей в руке: теперь есть и пить за пределами фудкорта запрещено. Посетителям смогут перекусить в специально отведенных местах на набережной Альбера I. В La Darse Sud будут установлены аттракционы, торговля едой там не предусмотрена.

В целом будет семь входов на ярмарку: пять на набережной Альбера I и два на Darse Sud. Правилами предусмотрено, что на одного человека должно приходиться минимум 4 квадратных метра. Датчики будут подсчитывать число входящих людей в режиме реального времени. Когда будет достигнуто максимальное число посетителей, доступ на ярмарку временно приостановят. Узнать о наличии очереди можно будет в прямом эфире на сайте Ратуши.