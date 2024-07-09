Жёлтолихорадочный комар в Монако: как от него защититься?

Жёлтолихорадочный комар характеризуется черно-белыми полосками на туловище.

Появившись в Ментоне в 2004 году, жёлтолихорадочный комар уже распространился во всём департаменте и в Княжестве Монако, неся с собой риски соответствующих эпидемических заболеваний (денге, чикунгунья, зика). Чтобы защититься от него должным образом, княжеское правительство приняло меры по наблюдению за комарами. Эти меры направлены на то, чтобы определить, являются ли эти комары разносчиками вирусов и, в случае обнаружения вирусов, предпринять соответствующие направленные действия.

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Из-за нескольких случаев лихорадки денге в регионе Прованс-Альп-Кот-д’Азюр эта ситуация беспокоит монакские власти. Департамент здравоохранения и социальных вопросов развернул несколько средств отбора комаров в стратегических зонах Княжества. Отобранные образцы анализируются раз в неделю, чтобы убедиться в отсутствии вирусов.

Как избежать заражения?

В своем официальном сообщении Княжество призывает всех больных принять необходимые меры: «использовать отпугиватели комаров, москитные сетки или инсектициды, а также, при необходимости, обрабатывать свое жилье ларвицидами и адультицидами».

В случае появления симптомов лихорадки денге – высокой температуры с головной болью, тошноты и рвоты – настоятельно рекомендуется обращаться к врачу. Только врач может сделать быстрый тест на диагностическую ориентацию.

Напомним, что лихорадка денге подлежит обязательному заявлению. Медицинские работники должны проинформировать Санитарную инспекцию в случае обнаружения этого заболевания, чтобы воспрепятствовать его передаче через укус комара-носителя вируса.

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