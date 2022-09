À Saint-Jeannet dans les Alpes-Maritimes, mais aussi à Fayence dans le Var.

La dengue, qui se transmet par l’intermédiaire de la piqûre d’un moustique tigre infecté par le virus, a fait son apparition chez nous.

Selon l’Agence Régionale de Santé (ARS) Paca, deux situations de circulation autochtone de la maladie ont été repérées dans la région Provence-Alpes-Côte-d’Azur. L’une à Fayence dans le Var et l’autre à Saint-Jeannet dans les Alpes-Maritimes. Pour rappel, on parle de cas autochtones lorsqu’une personne a contracté le virus sur le territoire national et n’a pas voyagé en zone contaminée dans les 15 jours précédant l’apparition des symptômes.

9 cas dans les Alpes-Maritimes, 6 dans le Var

Dans le 06, le premier cas a été détecté le 23 août à Saint-Jeannet. Depuis, huit autres cas ont été signalés, soit 9 au total. Ces personnes ont identifié leurs premiers symptômes entre le 7 et le 18 août et sont toutes situées dans le même secteur.

Dans le département voisin, 6 cas ont été détectés. Toutes les personnes infectées ont présenté des symptômes entre fin juin et fin juillet et habitent dans le même secteur, celui de Fayence.

L’Agence Régionale de Santé l’assure : aucun patient n’a développé de forme grave.

Opérations de démoustication en cours

L’objectif des autorités est désormais de limiter la propagation de la maladie. Pour cela, des opérations de démoustication sont réalisées sur les voies publiques et les jardins privés des quartiers touchés, ainsi que dans les lieux fréquentés par les patients pendant qu’ils étaient contagieux. En parallèle, les équipes de l’ARS Paca et de Santé publique France font du porte-à-porte pour rappeler à la population les gestes de prévention et identifier d’éventuels autres cas suspect de dengue.

Quels sont les symptômes ?

Une forte fièvre (supérieure à 38,5°) associée à au moins un autre signe clinique, comme des maux de tête ou des douleurs musculaires pourrait être un signal de la dengue. En cas de doute, consultez votre médecin traitant.

Enfin petit conseil : évitez de laisser de l’eau stagnante autour de votre domicile, car elle attire les moustiques tigres. Vous pouvez également porter des vêtements amples et utiliser des diffuseurs électriques à l’intérieur de votre maison pour éviter les piqûres.