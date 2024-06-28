Чистота, экология и следы собачьей жизнедеятельности в Монако: как они уживаются вместе?

В Княжестве работают 130 уличных уборщиков, которые ежедневно поддерживают порядок на улицах © Управление водоснабжения и очистных мероприятий

Несмотря на неистребимые следы собачьей жизнедеятельности, Управление водоснабжения и очистных сооружений удалось вдвое сократить потребление воды за последние два года.

Монако, известное своей роскошью и изысканностью, также славится безупречной чистотой, что способствует его международной репутации. Поддержание чистоты улиц и садов – результат ежедневной работы и тесного сотрудничества всех участников процесса.

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Мнения и критика

Однако не все так довольны чистотой, как туристы. Некоторые местные жители жалуются на недостаточную чистоту своих улиц и кварталов. Мусор на земле, газеты, развевающиеся на ветру, и сорняки, разросшиеся на клумбах Княжества, — эти проблемы вызывают беспокойство у пользователей Интернета. Многие считают, что улицы становятся все грязнее из-за собачьих фекалий.

Отходы на рю дез Асор © Monaco Tribune

Отходы на улице Эмиль де Лот © Monaco Tribune

«Собачьи фекалии — это настоящая проблема. Территория маленькая, а собак слишком много, поэтому трудно найти решение», — жалуется один из читателей. Другой добавляет: «SMA нужно чаще мыть тротуары, это точно!» Эти комментарии подчеркивают проблему, которая затрагивает несколько районов Княжества.

Собачьи фекалии в Сквере Гасто © Monaco Tribune

Чаще других упоминаются районы Экзотический сад и Монегетти, Площадь де Бугенвилье, авеню Эктор Отто и территория вокруг «Башни Одеон».

Собачьи фекалии на тротуаре бульвара дю Жарден Экзотик © Monaco Tribune

Несмотря на критику, многие по-прежнему хвалят работу монегасского Управлениея водоснабжения и очистных сооружений (SMA) и осуждают безответственное поведение владельцев собак. «SMA делает все, что может, и мы благодарны им за это», — комментирует один из читателей, а другой призывает владельцев собак проявлять «больше уважения и соблюдать элементарные правила».

Значительные ресурсы и постоянная адаптация

Чтобы поддерживать чистоту в Княжестве, SMA, ответственное за уборку улиц, задействует значительные ресурсы. Мари Берар, заместитель директора по уборке и охране окружающей среды в SMA, объясняет, что не менее 130 уборщиков работают ежедневно, с понедельника по воскресенье, с 5 утра до 7 вечера. Вооруженные метлами, аппаратами высокого давления и поломоечными машинами, они постоянно очищают Княжество.

Нет никакого предпочтения в зависимости от района.

Г-жа Берар поясняет: «В SMA не выделяют какой-либо район. Наши команды работают одинаково эффективно на бульваре Жарден Экзотик, в Кондамине, порту и других частях города». Лоранс Марти, заместитель директора Департамента городского планирования (Direction de l’Aménagement Urbain — DAU), соглашается: «Мы не отдаем предпочтение какому-то конкретному району».

«Уборка адаптирована под количество посетителей, мероприятия и популяцию собак в разных районах. Внекоторых районах Монако больше собак, поэтому уборка там проводится более интенсивно», — уточняет Мадам Берар.

Одна из жительниц авеню де Кастелан отмечает: «Частота уборки достаточна, проблема в собачьих фекалиях, которые иногда лежат прямо у дверей зданий!»

Уборщики чистят дороги очень рано утром © Управление водоснабжения и очистных мероприятий

Чтобы справиться с этим, уборка начинается рано утром, в 5 часов, а потом в течение дня дорожные рабочие и мобильные бригады убирают оставшиеся на тротуарах экскременты.

Вода – драгоценный ресурс

«Раньше улицы мыли чаще», — замечает один из читателей. После шторма Алекс стало очевидно, что водоснабжение в Княжестве ограничено. По просьбе Департамента городского планирования, SMA переосмыслила методы уборки, чтобы сберечь воду и заботиться об окружающей среде.

Если несколько лет назад все мылось водой, то сегодня команды стараются придумать более экономичные методы, такие как очистители высокого давления и поломоечные машины. Последние, оснащенные системами рекуперации воды, могут значительно сократить ее потребление.

© Управление водоснабжения и очистных мероприятий

«Мы уменьшили частоту мойки, но понимаем, что грязь нужно убирать каждый день. Поэтому мы снабдили рабочих небольшими аккумуляторными каршерами для локальной уборки», — поясняет Мари Берар. Каждый дорожный рабочий имеет счетчик для контроля расхода воды.

Кроме того, по экологическим соображениям, для уборки повседневных загрязнений используется только вода. Для сложных задач можно использовать несколько дополнительных, не вредных средств, например, уксус для удаления мочи или метиловый спирт для дезинфекции мусорных ящиков.

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По-прежнему стремясь к экономии воды, SMA использует воду из Валлон-де-ла-Нуа для очистки дорог. Это позволяет » использовать воду, совместимую с очисткой дорог, и тем самым сократить потребление питьевой воды, поскольку вода из Валлона в любом случае уходит в море «, — говорит г-жа Берар.

Эти меры позволили сократить потребление воды вдвое за последние два года.

Борьба с вредными привычками: серьезная задача

Одной из главных проблем городской чистоты в Монако является собачья моча и фекалии. Чтобы решить эту проблему, Департамент городского планирования установил по всему городу 200 диспенсеров для пакетов с собачьими экскрементами. Эти бесплатные и легкодоступные пакеты позволяют владельцам собак убирать за своими питомцами. Их также можно бесплатно получить в бутике bySMEG по адресу аллея им. Гийома Аполлинера, 11.

Кроме того, в Княжестве уже установлены 900 урн, куда можно выбросить использованные пакеты. Также создано четыре парка для собак, где они могут справлять свои нужды в специально отведенных местах. В настоящее время тестируются два писсуара для собак – на Променаде Оноре II и на площади Бугенвилье.

Парк для собак рядом с Розерием имени Княгини Грейс в районе Фонтвьей. © Monaco Tribune

Однако эксперименты пока не дали ожидаемых результатов, так как жители и их питомцы еще не привыкли к новым методам. Многие собаки продолжают справлять нужду на улице. «Парки для собак полезны и важны, но их трудно установить повсюду. Поэтому мы также устанавливаем диспенсеры для пакетов», — объясняет г-жа Марти, заместитель директора DAU.

Несмотря на все эти усилия, проблема остается актуальной. В ближайшие месяцы планируется начать регулярные информационные кампании, чтобы сделать владельцев собак более ответственными и напомнить им о важности убирать за своими питомцами.

Подразделение по сохранению среды обитания, представленное суверенному Князю © Манюэль Витали

Подразделение по сохранению среды обитания Департамента общественной безопасности, легко узнаваемое по синим жилетам, следит за соблюдением правил и без колебаний штрафует нарушителей. Это подразделение, работающее напрямую с SMA и DAU, играет важную роль в борьбе с правонарушениями и поддержании чистоты в Княжестве. «Они очень отзывчивые и дипломатичные. Мы можем обратиться к ним в крайнем случае», — добавляет г-жа Берар.

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Постоянный диалог между SMA и DAU

SMA и DAU тесно сотрудничают для оптимизации уборки в Княжестве. Регулярные встречи позволяют обмениваться наблюдениями, выявлять проблемные зоны и внедрять соответствующие решения.

Уборщики на местах, которые лучше всех знают свои участки, предлагают идеи и предложения по улучшению. Их мнение учитывается SMA. Дорожные рабочие заботятся о своем секторе в соответствии со сложностью задач и особенностями территории, такими как количество лестниц и интенсивность использования.

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Пьер Барди, новый управляющий директор SMA, отмечает, что привычка сотрудников работать в своих районах способствует установлению тесных отношений с жителями. Если несколько лет назад приоритетом было делать уборку улиц как можно более незаметной, то теперь заметность дорожных рабочих стала нормой.