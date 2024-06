Come fa Monaco a conciliare pulizia, rispetto dell’ambiente e bisogni dei cani?

Nonostante i sempre presenti escrementi di cani, negli ultimi due anni la Société Monégasque d’Assainissement è riuscita a dimezzare il consumo di acqua.

Monaco, simbolo di lusso e raffinatezza, è anche rinomata per la sua pulizia, che contribuisce alla sua reputazione a livello internazionale. Strade e giardini impeccabili, piazze scintillanti: il Principato lascia a bocca aperta i turisti che lo visitano. Tuttavia, la pulizia monegasca è il risultato di un lavoro quotidiano e di una stretta collaborazione tra tutti i soggetti coinvolti.

Testimonianze che fanno aprire gli occhi

Ma non tutti sono entusiasti come i turisti. Alcuni residenti si lamentano della scarsa pulizia delle vie e dei quartieri in cui vivono. Con rifiuti per terra, cartacce trasportate dal vento ed erbacce che crescono spontaneamente nelle aiuole del Principato, alcuni utenti di Internet si lamentano della sporcizia dilagante. Ma quello su cui tutti sono d’accordo è che le strade del Principato stanno diventando sempre più sporche per colpa della pipì e degli escrementi di cane.

“La sporcizia dovuta ai cani è un vero problema. Il territorio è limitato e ci sono troppi cani, quindi è difficile trovare soluzioni”, ha dichiarato un lettore scontento. Un altro aggiunge: “La SMA deve lavare i marciapiedi più spesso, questo è certo!”. Queste testimonianze, seppur isolate, evidenziano un problema che sembra interessare diversi quartieri del Principato.

Tra le zone più segnalate ci sono i quartieri Jardin exotique e Moneghetti, Place des Bougainvilliers, Avenue Hector Otto e l’area intorno alla Torre Odeon.

Tuttavia, nonostante le critiche, sono ancora in molti a lodare il lavoro della Société Monégasque d’Assainissement (SMA) e a condannare il comportamento irresponsabile dei proprietari di cani. “La SMA fa quello che può e per questo la ringraziamo”, ha commentato un nostro lettore, mentre un altro ha invitato i proprietari dei cani ad avere “un minimo di educazione e rispetto”.

Risorse ingenti e adattamento costante

Per mantenere pulito il Principato, la SMA, la società concessionaria del servizio pubblico responsabile della pulizia delle strade, impiega notevoli risorse. Marie Bérard, vicedirettrice del settore pulizia e ambiente della SMA, spiega che ben 130 addetti alla pulizia delle strade “lavorano dal lunedì alla domenica, 7 giorni su 7, dalle 5 del mattino alle 7 di sera”. Armati di scope, idropulitrici e lavasciuga, gli operatori attraversano il Principato alla ricerca del minimo segno di sporcizia.

Non ci sono favoritismi in base al quartiere.

La signora Bérard spiega che “all’interno della SMA non ci sono favoritismi in base al quartiere. L’impegno delle squadre e il servizio offerto sono gli stessi nel Boulevard du Jardin Exotique come nella Condamine o al Porto o in qualsiasi altro posto”. Laurence Marty, vicedirettore del Dipartimento di Urbanistica (Direction de l’Aménagement Urbain – DAU), è d’accordo: “Non viene mai data priorità a un quartiere in particolare”.

“Ci regoliamo in base alla quantità di movimento e di attività, agli eventi e anche alla popolazione canina. A Monaco ci sono quartieri in cui ci sono più cani, quindi adattiamo la pulizia in funzione di tutti questi elementi”, spiega la signora Bérard.

Secondo una lettrice che abita in Avenue des Castelans, “il problema non è la manutenzione: la frequenza delle pulizie è più che adeguata. Il problema principale è la sporcizia dovuta alle feci dei cani, che a volte si trovano a pochi metri dalle porte degli edifici!”

Per far fronte a questi problemi, la mattina presto alle 5 viene effettuata una pulizia delle strade, ma poi spetta agli operatori dei settori interessati e alla squadra mobile di occuparsi degli escrementi lasciati sui marciapiedi nel corso della giornata.

L’acqua, una risorsa preziosa

“Non molto tempo fa le strade venivano lavate più spesso…”, lamenta un lettore, come tanti altri. La tempesta Alex ha portato a una rapida presa di coscienza della scarsità e delle difficoltà di approvvigionamento idrico del Principato. Da allora, su richiesta del DAU, la SMA ha rivisto i suoi metodi di pulizia, con un occhio all’ambiente e alle risorse limitate.

Mentre qualche anno fa si lavava tutto con l’acqua, oggi gli operatori provano a pensare a tecniche più economiche, come la pulizia con idropulitrici e lavasciuga. Queste ultime, per esempio, sono dotate di sistemi di recupero dell’acqua, in grado di ridurre notevolmente il consumo idrico.

“Abbiamo distanziato la frequenza dei lavaggi, ma siamo consapevoli che c’è sporcizia che va trattata ogni giorno, quindi abbiamo dotato gli addetti alle strade di piccole idropulitrici a batteria per intervenire sulle aree con sporcizia circoscritta”, spiega Marie Bérard. Per monitorare i consumi, ogni operatore stradale è dotato di un contatore dell’acqua.

Inoltre, per motivi ambientali, per la pulizia dello sporco quotidiano viene utilizzata solo acqua. Per i lavori più impegnativi si possono usare alcuni prodotti non nocivi, come l’aceto per rimuovere l’urina e l’alcool metilico per disinfettare i cestini.

Il piano per la siccità di Monaco sta dando i suoi frutti

Sempre nell’ottica del risparmio idrico, per la pulizia delle strade la SMA utilizza l’acqua del Vallon de la Noix. In questo modo è possibile “utilizzare un’acqua compatibile con la pulizia delle strade e quindi ridurre l’uso di acqua potabile, dato che l’acqua del Vallon va comunque a finire in mare”, spiega la signora Bérard.

I recenti miglioramenti hanno permesso di dimezzare il consumo di acqua negli ultimi due anni.

Lottare contro l’inciviltà: una sfida importante

Una delle principali sfide della pulizia cittadina è senza dubbio quella di eliminare l’urina e le feci dei cani. Per risolvere il problema, il DAU ha installato 200 distributori di sacchetti per gli escrementi dei cani in tutta la città. Questi sacchetti, gratuiti e facilmente accessibili, consentono ai proprietari di cani di raccogliere gli escrementi dei propri animali domestici. I sacchetti sono disponibili gratuitamente anche presso il negozio bySMEG al numero 11 di Allée Guillaume Apollinaire.

Inoltre, il Principato dispone già di 900 cestini per i rifiuti su tutto il territorio, dove è possibile gettare i sacchetti usati. Sono inoltre stati allestiti quattro parchi per cani, con aree dedicate alle loro esigenze. Attualmente sono in fase di sperimentazione due orinatoi per cani, sulla Promenade Honoré II e in Place des Bougainvilliers.

Queste novità sperimentali, tuttavia, non hanno ancora prodotto alcun risultato. Visto che i residenti e i cani non sono abituati a queste nuove pratiche, gli animali continuano a fare i bisogni in strada. “I parchi per cani sono utili. Sono importanti, ma è difficile inserirli ovunque. È per questo che stiamo introducendo anche i distributori di sacchetti”, spiega la signora Marty, vicedirettrice del DAU.

Nonostante gli sforzi, le inciviltà persistono. Nei prossimi mesi dovrebbero essere lanciate campagne di sensibilizzazione regolari per responsabilizzare i proprietari di cani e ricordare loro l’importanza di raccogliere i bisogni dei propri animali.

L’Unità di tutela della qualità della vita del Dipartimento di Pubblica Sicurezza, facilmente identificabile dai suoi gilet blu, vigila sul rispetto delle regole e non esita a multare i trasgressori. Questa unità, che collabora direttamente con la SMA e il DAU, svolge un ruolo cruciale nel combattere le inciviltà e nel mantenere pulito il Principato. “Molto reattivi e diplomatici, possiamo ricorrere a loro come ultima risorsa”, aggiunge la signora Bérard.

Un dialogo costante tra SMA e DAU

La SMA e il DAU lavorano a stretto contatto per migliorare la pulizia del Principato. Periodicamente tengono riunioni per condividere le osservazioni sul campo, identificare le aree problematiche e implementare soluzioni adeguate.

Il personale che opera sul campo è nella posizione migliore per avanzare idee e proposte di miglioramento, e la loro voce viene sempre presa in considerazione dalla SMA. Gli operatori stradali si occupano del loro settore prestabilito in base alla difficoltà dei compiti e all’arduità dell’area, che tiene conto, ad esempio, del numero di scale o dell’elevata frequenza di utilizzo.

Lavorando sempre nelle stesse zone, gli operatori hanno ormai maturato un certo rapporto con gli abitanti. Mentre alcuni anni fa si tendeva a nasconderli e rendere la pulizia delle strade il meno invasiva possibile, oggi vedere gli operatori stradali è diventata una consuetudine.