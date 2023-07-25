Меры по борьбе с засухой принесли свои плоды в Монако

Полив газонов запрещен с 8 утра до 8 вечера на весь период действия второго уровня тревоги - © Княжеский дворец

С момента вступления в силу 12 мая новых ограничительных мер потребление воды снизилось на 6% по сравнению с 2022 годом.

Учитывая острый дефицит осадков, Правительство страны посредством министерского постановления ввело особые меры борьбы с исключительной засухой, от которой Княжество страдает уже несколько месяцев. По этой причине с весны в Монако действует второй уровень тревоги, который накладывает следующие ограничения на частных лиц и профессионалов:

Запрет на орошение газонов, цветников, садов и зеленых насаждений, а также спортивных площадок с 8 до 20 часов

Запрет на мытье прогулочных или профессиональных лодок или водных судов вне установленных временных интервалов

Полный запрет на мытьё фасадов и автомобилей

Запрет на наполнение водоемов, бассейнов, частных и общественных спа. Обратите внимание, что душевые на пляже будут по-прежнему функционировать из соображений гигиены.

Изменение протокола уборки улиц Управлением по уборке отходов и очистке сточных вод

С момента публикации постановления на сегодняшний день было «сэкономлено» более 60 000 м³. Это очень обнадеживающий результат, поэтому в своем пресс-релизе Правительство с удовлетворением отметило вовлечённость пользователей и призвало жителей продолжать свои усилия, тем более, что «нерегулярные дожди не пополнили запасы воды, поэтому по-прежнему наблюдается дефицит водных ресурсов».