Еда в Монако – только для миллионеров?

Клише о дороговизне в Княжестве – под вопросом. Насколько верно, что магазины в Монако – только для богатых?

Жизнь в Монако – как в райских кущах: море, вечное солнце, безупречная система здравоохранения и безопасность. Но этот рай – не бесплатный, стоимость жизни в нем – выше, чем в других местах. Причина тому – цены на недвижимость, которые теперь затронули и торговые площади.

Pеклама

Цены – среди самых высоких во Франции

И действительно – будь то в супермаркетах или на рынках – цены на продукты питания могут достигать запредельных вершин, как нам указывает Жоэль, одна из наших читательниц, нашедшая дыню за 8 евро, или Мина, отыскавшая черешню за 26 евро за килограмм. Все это – не так безобидно, когда магазин Casino в Рокбрюн-Кап-Мартен был избран самым дорогим во Франции. Цены на торговые площади учитываются в ценах на продукты, но эти цены также учитывают покупательную способность клиентуры.

Жители Монако часто жалуются на высокие цены, в частности, на овощи и фрукты. Мы часто читаем, что «овощной рынок безумно дорогой», что «цены выше, чем во Франции», что «все слишком дорого стоит» и что «в Монако живут не только миллиардеры». Будь то рынок или супермаркет, наши читатели сходятся во мнении, что цены – слишком высокие, и все чаще выступают за открытие магазина марки Grand Frais. Так за открытие этой марки выступает Квентин, а Катрин и «Mamie Coccinelle» его поддерживают.

Хорошо, что рынок Кондамин предлагает качественные продукты питания, особенно некоторые производители, например, братья Доменико и Фабрицио Бруненго, как отмечают Жоэль, Жаннин и Виви на страничках в Facebook.

Но как обстоят дела на самом деле? Действительно ли монакские супермаркеты дороже, чем в соседних коммунах и других местах департамента Альп-Маритим?

Средние цены на Лазурном берегу

По данным интерактивной карты ассоциации UFC Que Choisir, которая сравнила цены в супермаркетах региона, в восточной части Лазурного берега самым дешевым из них является гипермаркет Intermarché на авеню Сен-Роман в Ментоне. По тем же данным средняя семейная корзина в этом магазине обходится в 535 евро. За ним следуют Carrefour TNL в Ницце со средней корзиной 536 евро и Super U в Ницце Рикье со средней корзиной 544 евро.

Carrefour в Фонвьей не вошел в этот рейтинг UFC Que Choisir, но его цены не отличаются особой привлекательностью. Многие считают его слишком дорогим и объясняют это, в основном, нехваткой конкуренции в Княжестве.

Шопинг в Монако: что думают наши читатели о разнообразии магазинов?

Однако, если сравнить цены на некоторые основные продукты питания (макаронные изделия, рис, оливковое масло, йогурты, яйца, печенье, кофе, овощи и фрукты, такие как помидоры, персики, кабачки и баклажаны), то расхождение в них – не такое уж и большое, как может показаться. Сравните: 36,46 евро в Carrefour Фонвьей, 34,90 евро в Carrefour TNL Ниццы и 37,32 евро в Intermarché Ментона.

Другие решения для экономии

Те, кто желает хорошо сэкономить, могут съездить на рынок в Вентимилье, в Италии, где овощи и фрукты предлагаются по более доступным ценам.

Как посетить Монако со скромным бюджетом?

Марок жёсткого дискаунта вокруг Монако не так уж и много. Самые близкие из них – Aldi на Авеню дез Алье в Ментоне и Lidl на Авеню Франсуа Миттерана в Ницце.

Несмотря на то, что некоторые продукты питания стоят в Княжестве очень дорого, в большинстве случаев цены на самые расхожие продукты в том же Carrefour Фонвьей находятся в средней вилке других гипермаркетов Лазурного берега.