Самый дорогой супермакет Франции находится в Рокбрюн-Кап-Мартен

Супермаркет Casino на авеню де Франс.

Не всегда легко под солнцем! Сладкая жизнь на Лазурном берегу далеко не дешево обходится его обитателям, которые зачастую платят завышенную цену не только за жилье, но за продукты питания.

Так, согласно недавнему исследованию, проведенному Оливье Довер, специалистом по супермаркетам, с компанией A3 Distrib, самый дорогой супермаркет во Франции находится рядом с Монако, в Рокбрюн-Кап-Мартен.

Дороговизна жилья

Среди прочего, это объясняется самыми высокими ценами на жилье в нашем регионе. Согласно автору исследования, имеет место феномен «коммерческого оппортунизма», т.е. будучи хорошим предпринимателем, коммерсант подстраивается под клиентуру в своем секторе, под ее покупательную способность и поднимает цены, если эта клиентура состоятельная.

Департамент Альп-Маритим занимает 7-е место среди самых дорогих административно-территориальных образований во Франции, но он еще далек от Иль-де-Франс. Париж занимает первое место в рейтинге. Напротив, в восточном регионе и Бретани цены в супермаркетах – наиболее конкурентоспособные. Стоит заметить, что у нас, в зависимости от магазинов, цены могут отличаться в разы. Будем бдительны!