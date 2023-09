Il supermercato più caro di Francia si trova a Roquebrune-Cap-Martin

È il Casino che si trova in Avenue de France.

Non è sempre facile vivere baciati dal sole… La Dolce Vita in Costa Azzurra si paga a caro prezzo, sia per quanto riguarda l’affitto che la spesa.

Secondo un recente studio di Olivier Dauvers, specialista in beni di consumo che collabora con A3 Distrib, il supermercato con i prezzi più alti in Francia si trova vicino Monaco, a Roquebrune-Cap-Martin.

Affitti troppo alti

Una delle ragioni è che qui gli affitti sono più alti. Ma, secondo l’autore dello studio, si tratta anche di ‘”opportunismo commerciale”: da bravi imprenditori, i commercianti si adattano alla clientela della zona e al suo potere d’acquisto, aumentando i prezzi quando questa è più facoltosa.

Il dipartimento delle Alpi Marittime si trova al 7° posto tra gli enti locali più costosi, ma è ben lontano dai suoi omologhi dell’Île-de-France. Parigi infatti è al primo posto della classifica. Invece, l’ovest della Francia e la Bretagna rimangono le aree in cui i prezzi dei supermercati sono più competitivi. Attenzione, però, che a Monaco i prezzi possono variare anche del doppio, a seconda del negozio, quindi fate attenzione!