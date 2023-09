Le supermarché le plus cher de France se trouve à Roquebrune-Cap-Martin

Il s’agit du Casino situé avenue de France.

Pas toujours facile d’habiter au soleil… Au quotidien, la Dolce Vita sur la Côte d’Azur a un prix pour ses habitants, qui payent souvent plus cher leurs loyers mais aussi leurs couses.

En effet, selon une étude réalisée récemment par Olivier Dauvers, spécialiste de la grande consommation avec la société A3 Distrib, le supermarché affichant les prix les plus élevés de France se situe près de Monaco, à Roquebrune-Cap-Martin.

Des loyers élevés

Cela s’explique entre autres par les loyers, plus élevés dans notre région. Mais, selon l’auteur de l’étude, il existe aussi le phénomène d’« opportunisme commercial », c’est-à-dire qu’en bon entrepreneur, le commerçant va s’adapter à la clientèle de sa zone et à son pouvoir d’achat en augmentant les prix lorsque celle-ci est plus aisée.

Si le département des Alpes-Maritime arrive à la 7e place des collectivités les plus chères, il est cependant loin de ses homologues franciliens. Paris est en effet numéro 1 dans le classement. A contrario, le grand Ouest et la Bretagne demeurent des zones où les prix des supermarchés sont les plus compétitifs. À noter tout de même que chez nous, les prix peuvent varier du simple au double selon les magasins, ouvrez l’oeil !