Как посетить Монако со скромным бюджетом?

Толковые советы, как полностью насладиться Монако и не разориться.

Монако обычно ассоциируется с роскошью и миллиардерами, но эта территория площадью в два квадратных километра остается доступной и для более скромных бюджетов. Что посмотреть, где поселиться, где поесть, как перемещаться? Небольшой обзор «маленьких хитростей»!

1. Выбрать хорошее время года

Даже в низкий сезон климат в Монако теплый – © Княжеское правительство

Как и у любого туристического места, в Монако есть высокий и низкий сезоны. Чтобы избежать высоких цен и толп туристов, мы советуем не приезжать летом. Мы также настоятельно не советуем приезжать в мае из-за Гран-при.

Мы вам рекомендуем планировать свой визит на сентябрь-октябрь, в бабье лето, или с ноября по апрель, когда погода еще теплая.

2. Селиться за пределами Монако

В Княжестве много отелей, но цены в них, как правило, высокие – © Monte-Carlo Bay Hotel & Resort через Facebook

В Княжестве мало предложений об аренде жилья, а шикарные места стоят дорого. Поэтому в Монако непросто переночевать, когда приезжаешь издалека. К счастью, есть альтернативные решения. Монако окружено французскими коммунами.

Вы можете поселиться в отелях или в разнообразном сезонном съемном жилье в Босолей, Кап-д’Ай или Рокбрюн-Кап-Мартен и приходить в Княжество пешком.

Еще один вариант – выбрать жилье в Ментоне или в Ницце, а может и в Италии, и приезжать в Монако на скоростной электричке (TER) или на региональных автобусах сети Zou!.

3. Перемещаться на автобусе или пешком

Автобусы Монакской автобусной компании (CAM) обслуживают всю территорию Княжества – © CAM

Отличная новость! Территория Княжества – всего два квадратных километра, ее можно легко пройти пешком. Некоторые места кажутся недоступными, но они оборудованы лифтами. Иногда эти места хорошо спрятаны, так что осматривайтесь вокруг, следите за указателями на улицах или просто обращайтесь к кому-нибудь из местных.

Устали ноги? Дождь? Автобусная сеть полностью охватывает территорию Монако. Билет на автобус стоит 1,50 евро. Он действует 30 минут. Билеты можно купить в бесплатном приложении Monapass или просто приложить банковскую карту к терминалу в автобусе (в пределах пяти билетов в день и одной карты на человека).

Ездите ли вы на автобусе или ходите пешком – скачайте приложение Citymapper, которое вам точно укажет, куда идти, на каком автобусе ехать и на какой остановке сходить. Напомним, что оптимальная сеть интернет доступна только абонентам Monaco Telecom и Orange (и их дочерних компаний). Если у вас другой оператор сети, загрузите эти приложения и планируйте маршруты заранее.

4. Трапеза на рынке Кондамин

Рынок Кондамин работает ежедневно – © Мэрия Монако

Отведать вкусные, местные и недорогие блюда лучше всего на рынке Кондамин. Рынок расположен у подножья Скалы, на площади Пляс д’Арм. Здесь собираются работники и семьи Монако. В этом гурманском павильоне многие ларьки предлагают недорогие провансальские блюда из местных продуктов: итальянскую пасту, рыбу, блины из гороховой муки, пиццу, жареное мясо, ливанские блюда и прочее. Их можно отведать на месте или забрать с собой. Самое трудное – сделать свой выбор.

Следует отметить, что большинство ларьков принимают талоны на обед, в том числе и французские. Павильон открыт ежедневно с 07:00 до 15:30 и – со вторника по субботу – с 18:00 до 23:00.

5. Выбрать самые интересные и бесплатные достопримечательности

Новый Национальный музей Монако бесплатно принимает посетителей по воскресеньям – © NMNM / Villa Sauber

Наконец, не обязательно спускать все сбережения в казино, чтобы насладиться Монако! Предлагаем вам список интересных мест культурного наследия Княжества, которые можно посетить бесплатно (или за очень низкую плату).

Что нужно знать перед посещением казино Монте-Карло?

На Скале:

Кафедральный собор Монако

Сады Сен-Мартен

Дворцовая площадь (смена караула княжеских карабинеров – каждое утро ровно в 11:55)

Дворец правосудия

Ирландская библиотека Княгини Грейс

Форт Антуан (между спектаклями)

Дорога скульптур

В Монте-Карло и Ларвотто:

Сады Казино

Японский сад

Торговый центр Метрополь

Новый Национальный музей Монако (вилла Палома и Вилла Собер) бесплатно принимает посетителей по воскресеньям

Англиканская церковь Сен-Поль

Церковь Сен-Шарль

Пляж Ларвотто

Часовня Карм

В Фонвьей: