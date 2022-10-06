Президент Академии – Клод Пассе – надеется заинтересовать молодое поколение коренным языком Княжества.

Клод Пассе – Все права защищены

«Язык – гарант оригинальности народа. Лишить народ языка – значит разрушить его оригинальность». С таким обращением 15 мая 1982 года Князь Ренье III торжественно открывал Академию диалектных языков, основанную ровно 40 лет назад, несмотря на то что истокам этого заведения уже больше века.

Все началось в 1924 году. «Чтобы традиции не терялись», Монегаски решили создать Государственный комитет монегаскских традиций. Его задачей было поддержать важные элементы культуры и наследия Княжества, такие как Святая Девота и Святой Роман. «Еще в 1924 году было мнение, что многие традиции постепенно исчезают», улыбается Клод Пассе, президент Академии диалектных языков.

Несмотря на то, что в учредительном акте дословно предусматривалось создание комиссии по монегаскскому языку, она так и не была создана. Спустя 60 лет, в 1982 году, появилась Академия диалектных языков. Тем временем известные авторы – не лингвисты, но увлеченные языком – принялись систематизировать монегаскский язык.

«В 1927 году члены Комитета по традициям попросили Луи Нотари, который хорошо говорил по-монегаскски, записать Легенду о Святой Девоте. Он написал ее и собрал старинную лексику, расспрашивая людей, чтобы определить и представить словарный состав и грамматический строй, которые были изданы в 1927 году, рассказывает Клод Пассе. В 1947 году бывший преподаватель лицея Робер Арвейе написал диссертацию по монегаскскому языку: это был первый чисто лингвистический труд. Спустя двадцать лет Комитет решил начать изучение языка, и собрал университетских работников из нескольких стран на серию коллоквиумов. Затем, в 1981 году, Комитет счел, что дело затянулось, и решил создать организацию, намеченную еще в 1924 году, для изучения монегаскского и других латинских языков.»

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Монегаскский язык раньше был запрещен

После Робера Буассон, Рене Новелла и Полетт Шериси-Порелло сегодня Академией руководит Клод Пассе. Члены Академии работают в пятнадцати университетах семи стран и собираются на коллоквиумы каждые три года. Они ставят перед собой задачу изучить и понять истоки латинских языков, в том числе монегаскского: «языки развиваются, монегаскский происходит из лигурских языков», подчеркивает Клод Пассе, который предоставляет помещения Академии в распоряжение Комитета по традициям для ведения курсов монегаскского языка.

Монегаскский сегодня преподается в школах. Ирония судьбы: в школьные годы Клоду Пассе запрещали говорить на языке, который он сегодня защищает: «мое поколение не учило монегаскский язык. Он был запрещен в школе и считался простонародным. Сколько раз мне приходилось переписывать строчки «я не должен говорить на наречии»! В 1960-1970 годы в центре Монако люди говорили на монегаскском на улице. Дети повторяли за ними, так я его и выучил.»

С 1973 года, благодаря канонику Жоржу Франци, изучение монегаскского языка стало обязательным до третьего класса французской школы. Для Клода Пассе это позитивный шаг, но не достаточный: «язык преподается всего два часа в месяц, сожалеет он. Этого мало. Всего два часа истории Монако и два часа монегаскского. (…) Жаль! Дети выучивают его как школьный предмет, как латынь. Они не говорят на нем вне стен школы. Но, все равно, хорошо, что они знают, что этот язык существует, что они говорят на нем на переменах. (…) То же и с конкурсом монегаскского языка: ученики пишут небольшие тексты, но эти тексты не публикуются. Жаль! Надо было бы их публиковать!»

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Охрана культуры и самобытности Монако

В свою очередь Клод Пассе хотел бы придать Академии новую динамику: «комиссия по монегаскскому языку должна, в частности, составить франко-монегаскский словарь, который на сегодняшний день так и не закончен. Я бы очень хотел возродить этот проект, а также обновить Академию. Были попытки привлечь молодежь. Например, Академия музыки пыталась собрать хор на монегаскском языке, но он продержался лишь год. Также был проект создания монегаскского кафе, чтобы клиенты могли в нем общаться на монегаскском языке, но пандемия Covid-19 сорвала эти планы. Хорошо бы возродить этот проект. Чтобы язык сохранился – даже если он не совершенен и не литературен – надо на нем разговаривать.»

Для Клода Пассе и для Академии охрана региональных диалектов – как в Княжестве, так и за его пределами – важна по разным причинам. «Надо сделать так, чтобы язык не исчез: язык является частью культуры, лица государства. Если мы потеряем язык, мы потеряем немного самобытности», считает он, напоминая, что раньше у монегаскского языка были нюансы.

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«В Монако было НЕСКОЛЬКО монегаскских языков: на одном говорили в центре города, на другом – в Кондамине, на третьем – в Сен-Романе, более просторечном и близком к провансалькому языку из Рокбрюн и Ментона. (…) Сегодня монегаскский – немой язык, на нем говорят только в школьных классах. Более того, исключительно устный язык – это опасно.»

Но Клод Пассе не теряет надежду: за коллоквиумами, публикациями и будущими проектами он надеется, что молодое поколение рано или поздно захочет изучать этот язык, который не просто диалект, а неотъемлемая часть культурного и исторического наследия Княжества. Вспомним слова Князя Ренье III: «дать умереть языку значило бы ранить народ в самую душу, навсегда отказаться от одного из самых ценных наследий прошлого.»