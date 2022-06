52 élèves récompensés pour leur niveau en langue monégasque lors d’une soirée dont ils se souviendront toute leur vie.

Lundi 20 juin au soir, la traditionnelle remise des prix du Concours de Langue Monégasque avait lieu dans la Cour d’Honneur de la Mairie.

En tout, ce sont 50 élèves, du CM2 à la 3ème, qui se sont vus remettre des prix comme des médailles, des livres ou même des timbres des mains du Prince Albert II, de Mademoiselle Mélanie-Antoinette de Massy, du Maire Georges Marsan et de nombreux élus du Conseil Communal et du Gouvernement Princier. Un élève de 2nde et un autre de 1ère ont eux aussi été récompensés, hors concours, pour les féliciter d’avoir conservé l’option au lycée.

La cérémonie s’est ouverte avec l’hymne monégasque, puis le Maire de Monaco, Georges Marsan, a prononcé un discours inaugural dans lequel il a souligné que le monégasque représentait « la langue de cœur et d’appartenance » des Monégasques.

Au milieu de la soirée, cinq jeunes élèves ont brillamment joué une saynète en franco-monégasque dans laquelle ils ont rendu hommage au Prince Albert Ier.

Preuve de l’engouement pour la langue monégasque, 1416 élèves ont passé le concours, dont seulement 50 ont été sélectionnés pour l’oral, deuxième et ultime étape du concours. Nouveauté, dès l’année prochaine, la langue monégasque deviendra obligatoire pour tous les élèves jusqu’en 3ème.