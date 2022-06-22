Только что прошел конкурс по монегасскому языку, и сегодня мы представляем вам подборку книг, подготовленную Медиатекой Монако.
Мы прекрасно знаем, что монегасский язык существует, прежде всего, в устной форме. Лишь в 20-х годах прошлого века Национальный Комитет по Монегасским Традициям вместе с поэтом Луи Нотари (Louis Notari) решили кодифицировать язык, официально закрепив его грамматику, орфографию и спряжение. Но что, кроме традиционных словарей и учебников поможет выучить монегасский язык, и как открыть для себя его выражения и интонации?
Помощник хранителя Медиатеки Монако Селин Сабин (Céline Sabine) предлагает вашему вниманию несколько произведений, которые помогут совместить приятное с полезным.
ПОСМОТРИТЕ ТАКЖЕ: ВИДЕО: Основы монегасского языка — за три минуты
1. Легенда о святой Девоте
- A Legenda de Santa Devota : Легенда о святой Девоте, Луи Нотари – Издательство Роше, 1927.
Конечно, именно с этой уникальной книги все и началось. В 1927 году Луи Нотари решил написать текст целиком на монегасском языке, так появилась A Legenda de Santa Devota: Легенда о святой Девоте. Предисловие к этой внушительной поэме написал Князь Альбер II и, главное, у нее есть французский перевод. Двуязычная версия книги позволяет одновременно сверять перевод с оригиналом.
Но для Селин Сабин истинная сила поэмы в другом: «Луи Нотари использовал почитание святой Девоты, небесной покровительницы Монако и рода Гримальди, чтобы обратиться к истории, повседневной жизни и местным обычаям. Это кладезь информации. Этот текст и помог зафиксировать монегасский язык. (…) Сквозь призму важного персонажа мы можем больше узнать о жизни монегасского общества в ту эпоху».
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ваше мнение и ваши воспоминания о монегаскском языке
I Diti : Сказания Мара
- I Diti : Сказания Мара, Марк-Мариус Курти – 1991
Обратимся к Марку-Мариусу Курти (Marc-Marius Curti). Этот монегасский деятель в 1930-е годы регулярно публиковал в региональной прессе поэтические, философские, юмористические и даже сатирические тексты. После смерти Курти в 1990-х годах его племянник собрал эти тексты в сборник.
«Некоторые тексты были опубликованы в прессе, остальные писались в стол, — рассказывает Селин Сабин. Встречаются довольно забавные статьи, они также публикуются с параллельным текстом. (…) Тексты написаны на разные темы, и этот сборник позволяет увидеть письменные памятники, созданные местным жителем в 1930-е годы».
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Княгиня Шарлен становится персонажем манги!
3. «Приключения Тинтина» на монегасском языке
- I Iori d‘A Castafiore («Драгоценности Кастафьоре»), U Secretu d‘A Licorna («Секрет «Единорога» ) и U Tesoru de Rakamu U Russu («Сокровище Рыжего Ракхама»). Графические романы Эрже (Hergé) были переведены Элиан Молло (Eliane Mollo) и Доминик Сальво-Челларио (Dominique Salvo-Cellario) и изданы в 2011 и 2012 издательством Кастерман.
Рассказывая о книгах на монегасском языке и не упомянуть переводы историй про знаменитого репортера с хохолком? «Драгоценности Кастафьоре», «Секрет Единорога» и «Сокровище Красного Ракама» превратились в I Iori d’A Castafiore, U Secretu d’A Licorna и U Tesoru de Rakamu U Russu.
В этот раз нет двуязычной версии, но есть небольшая языковая игра: «Это местная гордость, преимущество которой в том, что она выполнена в игровой форме, предназначена для всех поколений и нацелена на семейную аудиторию. Выражения были адаптированы к контексту и Княжеству: например, Капитан Хэддок стал Капитаном Стокфиш. (…) Тинтин остался, но произносится как Тинетине».
Что касается Дюпона и Дюпонна (Dupont et Dupond), в оригинале юмор заключается в одинаковом произношении фамилий усатых полицейских при разном написании. С переводом возникла сложность, поэтому пришлось прибегнуть к адаптации: «Если бы на монегасском языке оставили оригинальное написание Dupont и Dupond, это не имело бы смысла, потому что все буквы произносятся. (…) Все знают сводчатые переходы в Монако, которые связывают разные улицы. Их называют «Ponte», если смотреть сверху, и «Vouta», если смотреть снизу. Так что была сделана классная работа, и персонажи были переименованы в «Duponte» и «Davouta»».
Все три комикса изданы маленьким тиражом, и их можно взять в Медиатеке.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Библиотеке Принцессы Каролины презентовали пятый том манги Blitz
4. «Сборник традиционных монегасских песен»
- «Сборник традиционных монегасских песен», Итало Баццоли (Italo Bazzoli), Лучия Каппа (Lucia Cappa), Эрве Лоран (Hervé Laurent), Ален Бернар (Alain Bernard), Доменика Музолино (Domenica Musolino) и Оливия Челест (Olivia Celest) — 2007, Издательство Эпи.
В завершение подборки — оригинальная идея: выучить песни. Ведь, чтобы уловить мелодику и произношение, ничто не сравнится со звучащим языком. Вот почему при содействии Клуба Сороптимист в Монако вышел в свет сборник песен.
В нем вы найдете, конечно, и национальный гимн Монако с переводом, и множество народных песен и церковных песнопений. Сборник украшен красивыми иллюстрациями, к некоторым песням даже прилагаются ноты!
«Эхом откликается другое воспоминание: несколько лет назад Филармонический Оркестр с детским хором Академии Ренье III записал диск Aiço D’Aiçì, и его также можно взять в медиатеке», — добавляет Селин.
Все эти произведения можно взять в Медиатеке. Не упустите возможность познакомиться с фондами Медиатеки: там хранится множество книг, которые помогут вам погрузиться в историю Монако и познакомиться с его наследием!