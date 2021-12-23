Наследный принц Жак и принцесса Габриэлла, вместе с Князем Альбером II, 24 ноября посетили Террасы Казино, по случаю столетнего юбилея клуба Сороптимист (Soroptimist International).

По случаю празднования, близнецы, в присутствии отца, посадили южноафриканскую жакаранду. Это дерево с лиловыми цветами крайне распространено в Южной Африке, родной стране Княгини Шарлен. Детей также сопровождали ученики класса CE1 школы Сен-Шарль (Saint-Charles).

Ивелин Гарнье (Yveline Garnier), Президент монегаскской делегации клуба Сороптимист так вспоминает об этом особенном дне: «Это был потрясающий день для нас. Во-первых, чудесным образом небо явило нам изумительную голубизну, и это — после многих дней плохой погоды. Не было дождя, что означало идеальные условия для посадки дерева. Затем, потому что близнецы не были одни: их окружали товарищи. Это были очень приятные мгновения!»

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Способствовать улучшению положения женщин

Помимо символики посаженного дерева, мероприятие стало частью празднования столетия деятельности клуба по всему миру. Если монегаскское отделение существует с 1978 года, то первый клуб Сороптимист был создан 3 октября 1921 года в Калифорнии. Сегодня Сороптимист насчитывает около 6 000 клубов по всему миру, и почти в каждой стране. «Мы предоставляем женщинам международные профессиональные и социальные инструменты содействия и взаимопомощи. — объясняет Ивелин Гарнье. — Мы способствуем улучшению качества жизни женщин самым практическим образом.»

48 лет назад нашей покровительницей была Принцесса Антуанетта

Среди этих конкретных проектов — создание ассоциации «Jeune J’écoute», Почетным Президентом которой сегодня является Принцесса Каролина. Эта организация оказывает содействие и помощь детям и подросткам, предоставляя им возжожность высказаться, а также их семьям. Другой важный проект, инициированный Сороптимист в 2000 году: Handiplage, частичную финансовую поддержку которому Княжеское Правительство оказывает с 2015 года.

Конечно, проекты Сороптимист не ограничиваются пределами Княжества. Борьба против болезни Альцгеймера, СПИДа, поддержка инициатив в области исследования раковых заболеваний, содействие образованию для всех… Ассоциация ведёт сбор пожертвований для финансирования множества проектов, при поддержке Князя Альбера II. «Он всегда был близок к нам, ровно как и вся Княжеская Семья. 48 лет назад нашей покровительницей была Принцесса Антуанетта» — делится Ивелин Гарнье.

Handiplage: знаменательное свершение в Монако

Вместе с тем, проекты Сороптимист также сосредоточены на защите женщин. На международном уровне клуб оказывает финансирование тренингов, направленных на повышение самооценки у женщин, переживших побои. В связи с этим, Государственный Министр Пьер Дарту (Pierre Dartout) пригласил монегаскскую делегацию Сороптимист и другие феминистские ассоциации для обсуждения положения женщин, ставших жертвами домашнего насилия.

Тем не менее, главным свершением ассоциации в Княжестве остаётся Handiplage, позволяющий людям с ограниченными возможностями здоровья безопасно насладиться морем, благодаря специализированному оборудованию и присутствию квалифицированных профессионалов. «Каждый год мы должны менять оборудование, поэтому для нас крайне важно продолжать получать пожертвования для финансирования этих расходов. — объясняет Ивелин Гарнье. — Это нечто долговечное, остающееся на всю жизнь. И, к сожалению, никто не застрахован однажды испытать в нём нужду: вследствие несчастного случая или в силу возраста.»

Присоединиться к Soroptimist Monaco или оказать финансовую поддержку проектам организации можно посредством интернет-сайта ассоциации.