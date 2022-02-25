После появления Князя Альбера II в 4-м томе, 6-й том саги Blitz представит супругу Суверенного Князя.

Автор Седрик Биске (Cédric Biscay) приготовил поклонникам замечательный сюрприз! В 6-м томе манги Blitz, вышедшем в пятницу 25 февраля, почетной гостьей стала Княгиня Шарлен, воплощающая саму себя.

Краткое появление, одобренное супругой Князя: очень элегантно одетая в брючный костюм, туфли на каблуках и солнцезащитные очки, Княгиня прибывает на большой шахматный турнир в Монако, где встречается с двумя детьми и беседует с ними.

© IWA / Shibuya Productions © IWA / Shibuya Productions © IWA / Shibuya Productions

«Я очень рада выходу шестого тома Blitz, великолепно воплощенного Гарри Каспаровым (Garry Kasparov), в иллюстрациях Даитаро Нишихара (Daitaro Nishihara). Мне тотчас же привлекла идея участия в приключении Blitz, и я благодарю Седрика Биске за приглашение во вселенную манги», — прокомментировала Княгиня газете «Le Parisien» через своего издателя.

Седрик Биске не впервые обращается к персонажам, изображающим членов Княжеской Семьи: появление Князя Альбера II на страницах 4-го тома манги также удивило читателей.

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© IWA / Shibuya Productions

Одновременно с этим, как 18 февраля сообщил Суверенный Князь в интервью Monaco Matin, Княгиня «чувствует себя намного лучше, и [он] надеется, что она очень скоро вернётся в Княжество.» С ноября прошлого года Княгиня Шарлен, после множественных ЛОР-операций, проведённых в Южной Африке, проходит курс реабилитации в медицинском учреждении за пределами Монако. Его месторасположение не разглашается.