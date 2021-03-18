











Яхты, казино, элитная недвижимость… Да все это Монако, но не только. Из множества предприятий, работающих в крошечном государстве, можно найти и самые нетипичные для Лазурного берега, как например Shibuya Productions Седрика Биске (Cédric Biscay). Эта монакская компания с японским названием, занимается производством анимационных фильмов в жанре «манга» и видеоигр. Рассказываем о необычной бизнес-истории французского предпринимателя, большого фаната Японии, создавшего бизнес в Монако.

«С самого раннего детства я являюсь большим фанатом сериалов «Жемчуг дракона Z» и «Капитан Цубаса», — с горящими глазами начал беседу наш герой, Седрик Биске, сидя в одной из приватных лож Казино Монте-Карло. Знаменитое заведение является регулярным местом действий его последней манги о шахматах —Blitz. «Я вырос на телепередаче Club Dorothée и на видеоиграх. Я очень быстро понял, что хочу работать в этой индустрии».

>> ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Монако покажут первую местную мангу

В связи со своими увлечениями Седрик всерьез начал интересоваться Японией и решил отправиться в страну восходящего солнца. Незадолго до своего 18-летия, молодой человек решает подзаработать на свое путешествие через летние подработки. «В 1997 году я впервые поехал в Японию», — вспоминает он с улыбкой. Это было невероятно. Культура, дружелюбные люди, Токио… Мне очень понравилось!»

100 поездок в Японию

Мечта стала явью. И поскольку молодому Седрику, уехавшему продолжить обучение на севере Франции, было скучно на скамейках факультетов экономики и права, мысль о второй поездке пробила себе дорогу. На этот раз не как турист, но как бизнесмен. «Я поехал в супермаркет Carrefour в Антибе, чтобы купить костюм Tex [прим. ред. одна из самых недорогих марок одежды], с галстуком, который больше походил на нагрудник, чем на галстук», — смеется он. «В моей голове все было предельно ясно. Я хотел поехать в Японию, чтобы встретиться с президентами японских анимационных студий».

Я отправился в студию компании Production I.G, не зная ни одного слова на японском.

Седрик не учел того, что Япония — это страна строгих социальных правил и протоколов. Но это ничуть не остановило молодого и амбициозного предпринимателя, который вскоре может осуществить свое 100-ое путешествие в Японию за 20 лет. «Итак, я отправился в студию компании Production I.G, не зная ни одного слова на японском. На ломаном английском я пытаюсь объяснить девушке в приемной за чем я пришел. Она меня в конечном счете поняла, но сказала, что с президентом встретиться не представляется возможным. Тем не менее я решил просто сидеть и ждать».

>> ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Женщина, которая сплотила жителей Монако в условиях пандемии

В течение семи часов, без телефона, без журналов, без ничего, Седрик Биске, одетый в костюм не по размеру, терпеливо ждал и наконец увидел перед собой, того кого он так долго ждал. Далее следует сюрреалистическая сцена, глухая речь, обмен улыбками и фразами на ломаном английском и неожиданных исход. «Мне предложили представлять компанию Imagina в Гримальди Форуме». Первый шаг в Монако сделан. Приключение началось.

Он помог IKEA открыть магазин в Японии

Под впечатлением от встречи с молодым человеком, полным энтузиазма, президент студии рекомендует Седрика своим партнерам по всей стране. Так, в 2002 году, уроженец Ниццы создает предприятие —консалтинговое агентство по ведению бизнеса в Японии. Сельское хозяйство, дизайн, спорт, мода, он представляет интересы компаний из самых разных отраслей. «Компания IKEA была одним из наших клиентов. «Мы помогли шведам войти на японский рынок», — объясняет человек, который говорит на японском только на языке караоке и никогда не думал о том, чтобы окончательно обосноваться в Японии. Он не готов оставить «море солнце теннис, одним словом Юг».

Когда я говорил о видеоиграх и о манге в Монако, мне часто давали понять, что это все детские игры, что это страна звезд и Гран-при.

Итак, чтобы немного приблизиться к Княжеству, в 2015 году Седрик Биске основал компанию по производству видеоигр и анимационных фильмов Shibuya Productions. «Я начал знакомится с разными людьми, в частности через мероприятия проводимые в Гримальди Форуме, например «Киото-Токио»: от выставки самураев до манги», — признается он. Как получилось основать компанию в Монако. «Когда я говорил о видеоиграх и о манге в Монако, мне часто давали понять, что это все детские игры, что это страна звезд и Гран-при. Но люди, которые принимали решения, меня всегда поддерживали».

Видеоигра на монакском языке

Шесть лет спустя его компания выпустила целый ряд анимационных фильмов и видеоигр, в частности SwapTales: Léon! на монакском языке. Организация Monaco Anime Game International Conferences (MAGIC) позволила ему впервые привезти в Монако и Францию Йоити Такахаши, автора успешной манги «Капитан Цубаса».

>> ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Иван Грибоваль, известный мореплаватель на службе Князя Монако и океанов

Вот уже год, как в мире пользуется большой популярностью манга Blitz, созданная в сотрудничестве с бывшим чемпионом мира по шахматам Гарри Каспаровым. Монако известен в мире теперь еще и благодаря манге. Чего еще можно желать? «Сделать фильм из серии Жемчуг дракона Z». Но пока, это невозможно по финансовым причинам. «Однако, если однажды это станет возможным, я это сделаю». Очевидно, что для Седрика Биске нет ничего невозможного.