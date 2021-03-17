











Коронавирус заставил всех нас осознать важность социальной жизни и помощи друг другу. С начала пандемии, многие люди оказались изолированными от общества. Жюлья Симон Морали, 37-летняя жительница Монако, приняла вызов и создала группу в Facebook, на которую подписаны уже более 5000 местных жителей. Здесь помогают решить проблемы, связанные с одиночеством, изоляцией и депрессией.

Жюлья Симон Морали никогда не была особенно активна на Facebook, но когда в марте прошлого года коронавирус начал распространяться в Монако, и был обьявлен первый локдаун, она очень быстро очутилась перед своим ноутбуком. «Ситуация была очень тревожной, — вспоминает Жюлья, — я внезапно почувствовала себя в изоляции». В течение нескольких недель после начала кризиса она создала страницу в Facebook, решив бороться с одиночеством и сделать что-нибудь полезное, чтобы объединить сообщество.

Кладезь полезной информации

Сначала группа задумывалась как место общения между друзьями, но затем эта инициатива переросла в настоящий проект, в рамках которого, многочисленные добровольцы начали присоединяться к сообществу, чтобы поддержать своих соседей. «Эффект снежного кома», — так Жюлья объясняет стремительную популярность группы, которая сейчас насчитывает более 5000 членов. «Я и представить не могла, что сообщество будет таким активным и увлеченным». Каждый день появляются новые сообщения с практическими советами и последними официальными сведениями и рекомендациями.

Мониторинг информации, обмен контентом и умеренность в публикациях. Жюлья признается, что работа над группой с легкостью занимает у нее в среднем по 4 часа в день: «Эта работа требует много времени, но для меня это важно». Недавно на странице появилось несколько «неуместных комментариев», в результате чего создательница группы, вынуждена была заблокировать некоторых пользователей, чтобы сохранить безопасное, уважительное общение.

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Моя роль в семье — это быть гиперактивной женщиной

…с большим сердцем

Эмпатия и умение решать проблемы. Этим качествам коренная парижанка научилась еще в детстве, а в 2007 году переехала в Монако. «Моя роль в семье — это быть гиперактивной женщиной, которая предвосхищает проблемы и решает вопросы», — рассказывает Жюлья. Во времена трудностей, она всегда черпала огромную силу и вдохновение у своей бабушки, у которой был стальной характер и добрая душа.

Жюлья является дизайнером интерьеров, и ее проекты, с приходом пандемии в марте 2020 года, резко прекратились, а ее жизнь «со скоростью 100 км в час», резко затормозилась. Решив извлечь максимум из неопределенности, она решила положить свое время на пользу общества. «Я должна чувствовать себя полезной: Я сойду с ума, если не буду занята».

Эта группа стала отличным напоминанием о том, что мы все можем заботиться друг о друге, и не нужно далеко ходить, чтобы помочь тем, кто в этом нуждается.

Виртуальная жизнь по соседству

Виртуальное сообщество Жюльи Симон Морали помогает людям, живущим по соседству в борьбе против ощущения изоляции, а также помогает познакомиться людям живущим в одном районе, которые бы никогда не познакомились при других обстоятельствах. «Хотя Княжество часто сравнивают с деревней, страна состоит из различных социальных кругов, которые не всегда пересекаются». Жюлья объясняет: «Эта группа стала отличным напоминанием о том, что мы все можем заботиться друг о друге, и не нужно далеко ходить, чтобы помочь тем, кто в этом нуждается».

«Во время локдауна, несколько участников группы помогали 80-летней женщине с покупками, или, например, с починкой ставней в квартире». Однажды вечером Жюлья получила довольно неожиданную просьбу о помощи: женщине, живущей в Монако, отчаянно нужно было попасть в больницу Тимона в Марселе, чтобы на следующее утро пройти химиотерапию. «У меня до сих пор мурашки по коже», — рассказывает Жюлья, которая в то время боялась, что не сможет найти решение. «В течение часа таксисты Монако, следовавшие за моей группой на Фейсбуке, любезно организовали бесплатную поездку для женщины туда и обратно».

Надежды на встречу после снятия ограничений

Объявления о вакансиях, советы, рекомендации и потерянные вещи — это лишь некоторые из сообщений, которые делаются в эти дни, так как группа продолжает развиваться и адаптироваться в соответствии с потребностями сообщества. Продолжительная популярность группы позволяет ее основательнице задуматься о мероприятиях после снятия ограничений и завершения пандемии, разумеется в офлайн-формате: «Возможно организуем аперитив!»

Ознакомится с группой Facebook Жюлии Симон Морали можно по ссылке.