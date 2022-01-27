Согласно сообщению Княжеского Дворца, в выздоровлении Княгини «наблюдается крайне удовлетворительная динамика».

Её отсутствие остро ощущается в Княжестве. Княгиня Шарлен, только что отметившая свой 44-й день рождения и проходящая реабилитацию за пределами Монако, не смогла присутствовать на традиционных праздненствах в честь Святой Девоты 26 и 27 января: её выздоровление и необходимые стоматологические процедуры не были завершены.

Княжеский Дворец в официальном сообщений подчеркнул, что Княгиня «всей душой с Монегасками и резидентами Монако в эти праздничные дни. Как только позволит Её здоровье, Княгиня с огромной радостью снова разделит с Монегасками моменты тёплого общения.»

До долгожданного момента возвращения Княгини в Монако, Княжеская Семья просит уважения частной жизни Четы, а также Наследного принца Жака и Принцессы Габриэллы.