На своей странице в Instagram Княгиня поделилась видео, снятым ее фондом в честь ее дня рождения.

Сегодня, 25 января – очень важный день для Княжеской семьи, ведь именно сегодня Княгиня Шарлен празднует свой 44-й день рождения! Несмотря на то, что она все еще реабилитируется в конфиденциальном месте за пределами Княжества, Княгиня получила прекрасный подарок от своего Фонда: трехминутное видеопоздравление в Instagram, в котором собраны сто фотографий, иллюстрирующих ее удивительную жизнь.

Начиная с самых первых фотографий в кругу семьи, до соревнований по плаванию, включая, конечно же, свадьбу с Князем Альбером II и рождение двоих детей, жизнь Княгини предстает перед нами кадр за кадром, на фоне музыкального сопровождения. Особое внимание уделяется ее деятельности в рамках своего фонда, направленного на предотвращение утопления и физическое воспитание детей.

Фонд выразил свои наилучшие пожелания Княгине Шарлен: «Мы благодарим Вас за все, что Вы сделали, чтобы помочь людям во всем мире. Ваша страсть и самоотверженность в стремлении спасать и менять жизнь людей к лучшему поистине вдохновляет. Мы надеемся, что это видео напомнит вам, как Вас любят и ценят».

Благотворительность как жизненное кредо

В полной мере осознавая проблемы, с которыми сталкиваются трудные дети, Княгиня Шарлен уже много лет ведет кампанию в поддержку воспитания молодежи с помощью спортивных дисциплин. С момента своего создания в 2012 году Фонд уже успел реализовать несколько масштабных проектов, основным из которых является предотвращение утопления. Десятки тысяч детей по всему миру научились плавать благодаря программе «Безопасность на воде».

День рождения Фонд Княгини Шарлен
© Фонд Княгини Шарлен

Наряду с этим, Княгиня неоднократно путешествовала по миру, культивируя спортивные ценности среди молодежи и поддерживая спортивные ассоциации. Так, в Грузии, она подарила автобус тбилисскому регбийному клубу, а также профинансировала создание учреждений в странах мира, в частности, строительство школы регби в Эквадоре.

Оставаясь преданной родной Африке, Княгиня Шарлен поддерживает ассоциацию Chasing Zero, которая борется с браконьерской охотой на носорогов в Южной Африке.

Фонд Княгини Шарлен также принял меры по борьбе с пандемией, обеспечив защитными масками подданых Княжества в апреле 2020 года.