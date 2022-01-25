На своей странице в Instagram Княгиня поделилась видео, снятым ее фондом в честь ее дня рождения.

Сегодня, 25 января – очень важный день для Княжеской семьи, ведь именно сегодня Княгиня Шарлен празднует свой 44-й день рождения! Несмотря на то, что она все еще реабилитируется в конфиденциальном месте за пределами Княжества, Княгиня получила прекрасный подарок от своего Фонда: трехминутное видеопоздравление в Instagram, в котором собраны сто фотографий, иллюстрирующих ее удивительную жизнь.

Начиная с самых первых фотографий в кругу семьи, до соревнований по плаванию, включая, конечно же, свадьбу с Князем Альбером II и рождение двоих детей, жизнь Княгини предстает перед нами кадр за кадром, на фоне музыкального сопровождения. Особое внимание уделяется ее деятельности в рамках своего фонда, направленного на предотвращение утопления и физическое воспитание детей.

Фонд выразил свои наилучшие пожелания Княгине Шарлен: «Мы благодарим Вас за все, что Вы сделали, чтобы помочь людям во всем мире. Ваша страсть и самоотверженность в стремлении спасать и менять жизнь людей к лучшему поистине вдохновляет. Мы надеемся, что это видео напомнит вам, как Вас любят и ценят».

Благотворительность как жизненное кредо

В полной мере осознавая проблемы, с которыми сталкиваются трудные дети, Княгиня Шарлен уже много лет ведет кампанию в поддержку воспитания молодежи с помощью спортивных дисциплин. С момента своего создания в 2012 году Фонд уже успел реализовать несколько масштабных проектов, основным из которых является предотвращение утопления. Десятки тысяч детей по всему миру научились плавать благодаря программе «Безопасность на воде».

© Фонд Княгини Шарлен

Наряду с этим, Княгиня неоднократно путешествовала по миру, культивируя спортивные ценности среди молодежи и поддерживая спортивные ассоциации. Так, в Грузии, она подарила автобус тбилисскому регбийному клубу, а также профинансировала создание учреждений в странах мира, в частности, строительство школы регби в Эквадоре.

Оставаясь преданной родной Африке, Княгиня Шарлен поддерживает ассоциацию Chasing Zero, которая борется с браконьерской охотой на носорогов в Южной Африке.

Фонд Княгини Шарлен также принял меры по борьбе с пандемией, обеспечив защитными масками подданых Княжества в апреле 2020 года.