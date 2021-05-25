











Фонд Княгини Монако Шарлен в сотрудничестве с другими организациями принял решение поддержать спортивное образование детей в Эквадоре.

11 мая генеральной комиссар по вопросам национального образования, молодежи и спорта Изабель Бонналь вручила Фонду Княгини Шарлен чек на 3 тысячи евро. Это произошло во время обеда, организованного Монегасской ассоциацией для Латинской Америки (AMLA).

Эти средства пойдут на поддержку «Ассоциации регби де Пичинча» (Asociación de Rugby de Pichincha) в Кито, Эквадор. Это будет единственная школа регби в стране. Столь ценные средства от имени Фонда получил Князь Альбер II.

Продвижение ценностей спорта

Фонд Княгини Шарлен известен проектами по борьбе с утоплением. Однако Фонд также содействует воспитанию детей через ценности спорта. Целью школы регби станет обучение спортивным ценностям детей из неблагополучных семей. Через спорт детям привьют солидарность, дисциплину и взаимоуважение.

Участием в проекте заинтересован также Департамент национального образования, молодежи и спорта (DENJS).