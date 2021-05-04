











С 2013 года Фонд Княгини Шарлен оказывает ключевую финансовую поддержку международным проектам по предотвращению утопления, которые проводит британское Королевское общество спасения на водах (Royal National Lifeboat Institution – RNLI). Как началось это партнерство, как продвигаются программы и удалось ли продолжить эту важную работу во время пандемии?

Руководитель международных программ RNLI Стив Уиллс (Steve Wills) точно помнит момент, когда зародилось партнерство с Фондом Княгини Шарлен. Восемь лет назад на Всемирной конференции по предотвращению утопления в Потсдаме (Германия) представители британского учреждения встретились с коллегами из Фонда Княгини Шарлен. На той конференции присутствовали свыше 500 участников из 50 стран. «Но сразу было ясно, что цели Фонда Княгини Шарлен и RNLI общие», — вспоминает Стив. С момента, когда партнеры начали работать на общую миссию по предотвращению утопления, им несомненно удалось спасти множество жизней.

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Спасение жизней в Африке и Азии

15 тысяч… Именно столько детей ежегодно умирает в Бангладеш из-за утопления. Как решить эту катастрофическую проблему? Учить молодежь плавать. Заботясь о безопасности на воде, Фонд Княгини Шарлен ежегодно предоставляет гранты RNLI и партнером британской организации. Эти средства помогли реализовать программы обучения спасателей «Seasafe» и общественного просвещения в округе Кокс Базар в Бангладеш. Благодаря совместной работе организаций в других частях Бангладеш прошли уроки по безопасному плаванию «SwimSafe». «Программа SwimSafe очень эффективна. Дети, заканчивающие ее, тонут на 90% реже», — поясняет Стив Уиллс.

Каждый день в Бангладеш около 40 детей умирают от утопления Стив Уиллс, руководитель международных программ RNLI

Подобные проекты финансировались в рыбацких общинах Занзибара (Танзания). Работая с местным партнером The Panje Project (TPP), взрослые стали инструкторами, а дети научились плавать. В 2018 году 40 новых инструкторов обучили 2385 детей безопасному плаванию. Программы дают сообществу жизненно важные навыки, которые могут передаваться из поколения в поколение.

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Уроки плавания в Танзании © Фонд Княгини Шарлен

«Непростые 12 месяцев»

С началом пандемии коронавируса многие международные проекты были приостановлены. Тем не менее, были найдены возможности быстро адаптировать существующие программы предотвращения утопления.

Так, в Бангладеш началась вторая фаза проекта «Bhasa». Он направлен на борьбу с детским утоплением в сельских районах через исследования, уроки плавания и создания яслей — чтобы дети были в безопасности и вдали от воды.

В Танзании были проведены исследования, позволяющие глубже понять ситуацию с утоплением людей, живущих в рыбацких деревнях на озере Виктория — самого большого озера Африки. В Мванзе (портовый город на берегу озера Виктория) был найден новый партнер по проекту для расширения инициатив по профилактике утопления. Все это было сделано во время пандемии коронавируса.

Стив, курирующий программы и имеющий десятилетний опыт работы, заключил, что «несмотря на сложные 12 месяцев, был достигнут значительный прогресс».

Мы безмерно благодарны Фонду за поддержку Стив Уиллс, руководитель международных программ RNLI

Неоценимая поддержка Княгини Шарлен

«Являясь партнером RNLI с 2013 года, мы надеемся, что Фонд Княгини Шарлен продолжит предоставлять жизненно необходимое финансирование и в последующие годы», — говорит Стив Уиллс. По его словам, без помощи таких организаций, как Фонд Княгини Шарлен, RNLI «не смогло бы осуществить ни одну из своих спасательных операций».

Именно поэтому британская организация уже представила новые предложения по финансированию для продолжения обучения плаванию на Занзибаре и в районе Баришал в Бангладеш, а также для продолжения программы «SeaSafe» в округе Кокс Базар в Бангладеш до конца 2021 года.

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