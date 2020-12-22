











Фонд Княгини Монако Шарлен был создан в декабре 2012 года. Уже восемь лет Фонд поддерживает образование и спасает жизни, предотвращая утопление во всем мире.

День рождения — это отличная возможность подвести итоги. Генеральный секретарь Фонда Княгини Шарлен Гарет Уиттсток (Gareth Wittstock) в интервью для Monaco Info говорит: «Это был очень трудный год и вызов по всему миру. Мы с сестрой хотим поблагодарить всех членов Фонда за их усилия и работу».

Несмотря на пандемию, Фонд профинансировал 30 проектов. В общей сложности 35 тысяч детей и взрослых в 18 странах мира прошли программы «Учимся плавать», «Безопасность на воде» и «Спорт и образование». Эти программы направлены на обучение плаванию, предотвращение утопления и популяризацию ценностей спорта.

Новая миссия: ограничить распространение Covid-19

С начала пандемии Княгиня Шарлен включилась в борьбу с вирусом. Именно поэтому во время локдауна «волонтеры Фонда раздали жителям Монако 13 000 защитных масок».

Планировать что-либо на 2021 год сложно, однако Гарет Уиттсток уверяет: «Цель будет заключаться в усилении профилактики случаев утопления посредством крупных проектов и мероприятий, которые, я надеюсь, станут возможными».