











Созданный в 2012 году, благотворительный фонд Княгини Монако Шарлен функционирует не только в Европе и в родной для неё Южной Африке, но также и в Северной Америке, где уже несколько лет его присутствие обеспечивается филиалами в Вашингтоне (США) и Монреале (Канада). Миссия фонда – поддержка проектов, связанных с борьбой против утопления и обучением технике безопасности на воде.

Для привлечения общественного внимания к деятельности фонда по всему миру, Княгиня Шарлен призвала на свою сторону известных спортсменов, ставших послами благородной миссии. На сегодняшний день различные программы фонда работают в 20 странах, среди них программа обучения плаванию «Learn to Swim», а также « Water Safety », программа по обучению технике безопасности и предотвращению утопления.

Опасность водной среды в нескольких цифрах

320 000 – оценка ежегодного количества смертей от утопления в мире.

Каждый час от утопления погибают более 40 человек

Менее 25 лет – возраст более половины людей, погибших от утопления

Дети до 5 лет погибают от утопления чаще остальных

Утопление является одной из пяти главных причин смерти у детей возрастом от 1 до 14 лет.

Княгиня Шарлен и представители ее фонда

Александр Билодо: «Спорт стал для меня самой лучшей школой жизни»

Александр Билодо (Alexandre Bilodeau), двухкратный олимпийский чемпион в прыжках на лыжах с трамплина, стал послом фонда в 2014 году. Учитывая тот факт, что утопление является одной из главных причин смерти в мире и будучи по своей натуре активным и небезучастным, он просто не смог остаться в стороне от этой проблемы. Встреча с княгиней Шарлен во время Олимпийских игр в Ванкувере в 2010 году, позволила ему воплотить в жизнь его стремление бороться против проблемы утопления. «Для меня большая честь поддерживать Княгиню Монако в продвижении её миссии, к привлечению внимания общественности к безопасности на воде, к обучению детей мерам предосторожности и умению плавать. Во всем мире утопление является насущной проблемой и я, как посол миссии, пытаюсь поддержать фонд в развитии его инициатив в Канаде», — рассказывает нам олимпийский чемпион.

Александр Билодо

Сильви Бернье: «Это цель моей жизни!»

Для Сильви Бернье (Sylvie Bernier), почётной покровительницы программы «Плавание ради спасения» и олимпийской чемпионки в прыжках в воду в 1984 году, участие в этом проекте было чем-то само собой разумеющимся. «Это цель моей жизни!», — говорит Сильви. «Плавание ради спасения» может спасти тысячи детских жизней и я, как почётная покровительница этой программы, сделаю всё, что в моих силах, чтобы обеспечить её успех и сделать эту программу максимально доступной. Кроме того, что программа нацелена на спасение жизней, она также позволяет тысячам детей открыть для себя радости водных активностей в полной безопасности». Сильви движет ещё и личная история, связанная с семейной трагедией. В 2002 году, на её глазах погиб пятилетний племянник во время семейной прогулки на каноэ. Лучший момент в моей жизни произошел в воде, когда я выиграла золотую медаль в прыжках в воду на Олимпийских играх в Лос-Анджелесе, но и худший момент моей жизни произошел тоже в воде! Как жить с обоими?»

Сильви Бернье / Фото: Мартин Жирар

33 000 детей и 99 000 уроков

Фонд княгини Монако Шарлен поддерживает программу «Плавание ради спасения» в Монреале и его окрестностях с сентября 2013 года. Благодаря инициативам «Общества спасения» (Société de sauvetage) заметен прогресс в снижении годовых показателей по количеству утоплений в Квебеке. Доступность программы позволила большому количеству детей воспользоваться инфраструктурой этой некоммерческой организации и несмотря на то, что каждый новый случай утопления, без сомнения, уже большая потеря, можно констатировать, что количество случаев утопления снизился во всех возрастных группах в Канаде, по сравнению с предыдущими пятью годами.

Фонд Княгини Монако Шарлен намерен расширить свою деятельность на всю территорию Канады

Совместная миссия фонда и «Общества спасения» далека от своего завершения. Обе организации продолжают объединять усилия для борьбы против утопления и расширяют деятельность на другие провинции страны. «Программа «Плавание ради спасения», созданная «Обществом спасения» показывает великолепные результаты. Сегодня, одной из задач является расширение доступности программы для детей на территории всей провинции Квебек, но я также хотел бы расширить поддержку фонда княгини Монако Шарлен и на другие провинции Канады», — говорит посол фонда Александр Билодо. Эти цели могут быть достигнуты благодаря сотрудничеству фонда и «Общества спасения», несмотря на 7300 километров, которые их разделяют. «Сотрудники фонда преданы своему делу и не остаются безучастными, когда их поддержка нужна в мониторинге вкладов фонда», — объясняет Алесандр Билодо. Сильви Бернье, со своей стороны, очень бы хотелось, чтобы к концу учебного года 2021/2022 в программе «Плавание ради спасения» участвовало 115 000 детей, и чтобы больше не было жертв утопления.

Читайте также: Команда Княгини Шарлен победила в 180-километровой морской благотворительной гонке