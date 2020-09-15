











13 сентября Княгиня Шарлен вместе с командой выиграла благотворительную гонку Water Bike Challenge, организованную Фондом Княгини Монако Шарлен.

Команда преодолела дистанцию в 180 км между Кальви на Корсике и Монако за 22 часа и 33 минуты. После сложной гонки на море четыре спортсмена команды вместе пересекли финишную черту. В яхт-клубе Монако Княгиню Шарлен встречали Князь Альбер II и близнецы Габриэлла и Жак.

Непростая гонка

Команду Notorious возглавил Гарет Уиттсток — брат Княгини Шарлен и генеральный секретарь фонда. Для команды Serenity победа стала непростой — Notorious пересек финишную черту всего спустя 14 минут после победы команды Serenity. В первой половине гонки Notorious одержал победу. Посмотреть ход гонки можно на сайте Фонда.

Гонка между Кальви и Монако — это не просто спортивное соревнование. Ралли было организовано, чтобы привлечь внимание к работе Фонда Княгини Монако Шарлен, который борется с проблемой утопления. В этом году во время гонки было собрано 358 790 евро. Эти деньги пойдут на финансирование двух программ — «Учись плавать» и «Безопасность на воде». В рамках этих инициатив уроки по плаванию и занятия по безопасности на воде проводятся более чем в 30 странах мира.

Фонд Княгини Монако Шарлен

Фонд Княгини Монако Шарлен