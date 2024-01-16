Ассоциация Chien de Coeur «дарит людям немного счастья»

Ассоциация была основана в 2013 году двумя жителями Княжества, Патриком и Сабиной Тьенпон (Patrick et Sabine Thienpont).

Вдвоём они более 500 раз посетили медицинские учреждения страны. За последние десять лет Патрик и Сабина Тьенпон ни разу не пропустили еженедельную встречу членов ассоциации Chien de Coeur («Собаки сердца»). Раз в неделю они собирают волонтеров ассоциации в группы от 5 до 15 человек и отправляются в больницы и дома престарелых. Почти каждого участника сопровождает верный четвероногий спутник, который и является главным героем нашей истории.

Сабина и Патрик Тьенпон (слева на фото) в сопровождении нескольких волонтеров ассоциации. ©Chien de coeur

«Идею о создании Chien de coeur зародил один ветеринар много лет назад […] Он увидел потребность в создании организации, способной посещать дома престарелых и больницы. Также врач понимал, что собаки должны быть очень спокойными, чтобы пациенты могли погладить их», — рассказывает Патрик Тьенпон. В то время, когда ассоциация только зарождалась, Патрику, Сабине и другим соучредителям было запрещено посещать медицинские учреждения в сопровождении животных. Пробным камнем стал визит дома для престарелых «А Кьетудине» ( A Quietüdine) вместе с Тонкой, собакой-поводырём для людей с ограниченными возможностями. «Он показал себя с наилучшей стороны, и всё прошло настолько гладко, что руководство разрешило нам привести собак и познакомить их с жителями «А Кьетудине», — вспоминает Сабина Тьенпон.

Через год организация Chien de Coeur стала официальным партнером Госпиталя Княгини Грейс (CHPG) и начал проводить еженедельные визиты по всему Монако. Их девиз остается неизменным: «Наши собаки дарят мгновения счастья нашим старикам».

5 учреждений-партнёров в Монако

Круглый год ассоциация Chien de coeur продолжает свою благотворительную миссию, посещая пять учреждений в Княжестве Монако. В их числе дома для престарелых «Кап-Флери» и «А Кьетудине», два пансионата Фонда Эктора Отто и гериатрический центр им. Ренье III. «С первых же визитов руководство больниц и домов престарелых отметило его положительное влияние на пациентов. Поэтому мы попросили, чтобы нам разрешили привозить больше собак». Так что теперь нередко можно увидеть, как группа из десяти или более собак, одетых в шарфы с символикой ассоциации, входит в одно из этих учреждений. Благотворительная организация принимает собак всех пород и размеров, «при условии, что собака очень спокойная и не лает».

До 10 собак могут посещать пациентов и жителей домов престарелых в медицинских учреждений Княжества. © Chien de coeur

«На их лицах играют широкие улыбки»

Рассказывая об этих душевных встречах, Патрик Тьенпон отмечает, что «все происходит очень естественно, слова не нужны». «Некоторые пациенты очень грустят, потому что им пришлось расстаться со своей собакой, когда они попали в больницу или в дом престарелых. Эти визиты приносят им много пользы, вызывая добрые воспоминания. Некоторые могут расплакаться при контакте с животным», — рассказывает житель Монако о работе благотворительной организации. «На их лицах играют широкие улыбки», — добавляет Сабина Тьенпон, сопровождая свои слова соответствующим жестом.

Визит Княгини Шарлен

В прошлом году Chien de Coeur отметила свое десятилетие. «В ноябре мы отправили запрос в Княжеский дворец Князю Альберу II и Княгине Шарлен с приглашением посетить нашу организацию». У супругов-пенсионеров не было особых надежд на положительный ответ, и для них стало необыкновенным сюрпризом подтверждение согласия от Княгини.

Княгиня Шарлен сопровождала ассоциацию во время визита в дом престарелых «Кап-Флери». © Княжеский дворец

«Княгиня Шарлен провела с нами полноценную встречу с резидентами «Кап-Флёри», —радостно отмечает Сабина Тьенпон, которая признается, что «это много значит для нас». Супруги, которые живут в Княжестве уже 16 лет, говорят, что «счастливы» от такого признания дела их жизни. «Мы стараемся делать простые вещи там, где можем это сделать, чтобы подарить людям немного счастья».

Chien de coeur постоянно ищет новых волонтеров. Если вы хотите помочь, оставьте свою заявку на сайте ассоциации!

Подарок новорождённым Княжества от ФК «Монако»