L’association Chien de coeur veut « apporter un peu de bonheur aux gens »

À l’initiative de cette association créée en 2013, Patrick et Sabine Thienpont, deux résidents de la Principauté.

Tous les deux ont participé à plus de 500 visites dans les établissements de santé de la Principauté. Depuis dix ans, Patrick et Sabine Thienpont ne manquent aucun de leur rendez-vous hebdomadaire avec Chien de coeur. Une fois par semaine, ils réunissent les bénévoles de l’association pour former des groupes de 5 à 15 personnes. Chaque participant, ou presque, est accompagné de son fidèle compagnon à quatre pattes, le personnage principal de notre histoire.

Sabine et Patrick Thienpont (à gauche de l’image) accompagnés de plusieurs bénévoles de l’association. ©Chien de coeur

« Au centre de la création de Chien de coeur, il y avait un vétérinaire […] Il avait vu la nécessité d’avoir une association qui aille visiter les maisons de retraite et les hôpitaux. Il savait aussi qu‘il fallait avoir des chiens très calmes, que l’on peut toucher », développe Patrick Thienpont. À l’époque, le couple belge et les autres co-fondateurs de l’association n’ont pas le droit de se rendre dans les établissements en question accompagnés de leur animal. Patrick et Sabine ont fait un premier test avec Tonka, leur chien d’assistance pour personnes handicapées, dans la maison de retraite A Quietüdine. « Il était exemplaire, tout s’est tellement bien passé qu’ils ont donné l’accord pour faire une première visite avec les résidents », se souvient Sabine Thienpont.

Un an plus tard, Chien de coeur devient partenaire officiel du Centre Hospitalier Princesse Grace (CHPG). Les visites hebdomadaires sont initiées un peu partout à Monaco, toujours sous une même devise : « Nos chiens apportent des instants de bonheur à nos aînés ».

5 établissements monégasques

De janvier à décembre, l’association se rend dans la résidence du Cap Fleuri, les deux résidences de la Fondation Hector Otto, le Centre Rainier III, et la maison de retraite A Quietüdine. « Dès les premières visites, les directions des hôpitaux et maisons de retraite ont constaté que c’était positif pour les patients. Nous avons donc demandé à pouvoir venir avec davantage de chiens ». Il n’est donc pas rare de voir un groupe d’une dizaine de toutous, portant un foulard aux couleurs de l’association, rentrer dans l’un de ces établissements. Toutes les races et tailles de chiens sont acceptées par l’association, « tant que le chien est très calme et n’aboie pas ».

Jusqu’à 10 chiens peuvent rendre visite aux patients et résidents des établissements de santé de la Principauté. ©Chien de coeur

« Ils ont le sourire jusqu’aux oreilles »

En nous racontant ces moments de partage, Patrick Thienpont en arrive à la conclusion que « tout se passe, quelque part, sans mots. » « Certains patients ont beaucoup de chagrin parce qu’ils ont du se séparer de leur chien en rentrant à l’hôpital ou à la maison de retraite. Ces visites leur font beaucoup de bien, leur rappellent des souvenirs. D’autres peuvent pleurer au contact de l’animal », illustre le résident monégasque, ne cachant rien de la bienveillance de son action. « Ils ont le sourire jusqu’aux oreilles », ajoute Sabine Thienpont en mimant ce geste révélateur.

La venue de la Princesse Charlène

L’an dernier, Chien de coeur fêtait ses 10 ans. « Au mois de novembre, nous avons envoyé une demande au Palais Princier : est-ce que le Prince Albert II ou la Princesse Charlène souhaiteraient nous rendre visite ? ». Le couple de retraités n’émet aucune attente en particulier et ce fut une belle surprise de recevoir, quelques jours plus tard, l’annonce de la venue de la Princesse Charlène.

Dans la résidence du Cap Fleuri, la Princesse Charlène a accompagné l’association au cours de sa visite. ©Palais Princier

« C’était vraiment super, la Princesse Charlène a passé toute la visite avec nous dans la résidence du Cap Fleuri », se réjouit Sabine Thienpont, qui admet que « cela représente beaucoup ». Le couple, installé depuis 16 ans en Principauté, se dit « heureux » de cette reconnaissance. « Nous essayons de faire des choses simples à notre échelle, d’apporter un peu de bonheur aux gens ».

Chien de coeur accueille toujours de nouveaux bénévoles. Si vous êtes intéressés, rendez-vous sur le site internet de l’association !

