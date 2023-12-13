Княгиня Шарлен блистает на Рождественском балу в Hôtel de Paris

В пятницу 8 декабря супруга Князя вышла в свет со своим братом Гаретом Уиттсток и его супругой Рошин.

Рождественское волшебство окутало Монако. В четверг 7 декабря княжеская чета включила рождественскую иллюминацию сначала на набережной Альбера I, затем на площади Казино. На следующий день Княгиня Шарлен вышла на традиционный Рождественский бал, над которым она шефствует. Благотворительный вечер прошел в великолепном зале Ампир в Hôtel de Paris.

Как всегда элегантная Княгиня явилась в платье, полностью покрытом блестками. Она была на балу со своим братом и его женой, а также фотографировалась на красной ковровой дорожке с особым гостем – Дедом Морозом. Затем семья расположилась за столом для почетных гостей, где отведала торжественный обед от звездного шефа гида Мишлен – Доминика Лори – и насладилась праздничным вечером с выступлениями артистов и аукционом, организованным домом Sotheby’s.

Рождественский бал организован Сандрин Кноель – © © Княжеский дворец / Эрик Матон (Eric Mathon)

Луизетт Леви-Суссан Аццоальо: 19 лет на службе Княгини Грейс

© Княжеский дворец / Эрик Матон (Eric Mathon)

Аукцион позволил собрать 150 000 евро в пользу фонда Княгини Шарлен. Эта организация уже белее десяти лет занимается профилактикой утопления и воспитывает детей в духе спортивных ценностей. Перед 240 приглашенными Княгиня поблагодарила покровителей фонда и партнеров мероприятия.