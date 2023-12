La Princesse Charlène scintillante au Bal de Noël organisé à l’Hôtel de Paris

L’épouse du Souverain était aux côtés de son frère Gareth Wittstock et de sa belle-soeur Roisin le vendredi 8 décembre dernier.

La magie de Noël s’est bel et bien emparée de Monaco. Alors que le Couple Princier a lancé les illuminations de Noël jeudi 7 décembre, d’abord depuis le Quai Albert Ier puis sur la Place du Casino, la Princesse Charlène a participé le lendemain au traditionnel Bal de Noël dont elle est la marraine. Une soirée caritative organisée dans la sublime Salle Empire de l’Hôtel de Paris.

En toute élégance comme à son habitude, la Princesse a endossé une robe entièrement recouverte de sequins argentés. Si elle était accompagnée de son frère et de sa belle-soeur, la Princesse a aussi été photographié sur le tapis rouge avec un invité plus spécial : le Père Noël. La famille a ensuite rejoint la table d’honneur pour le dîner de gala imaginé par le Chef étoilé Michelin Dominique Lory, et a pu apprécier la soirée festive ponctuée de numéros d’artistes et d’une vente aux enchères organisée par Sotheby’s.

Le Bal de Noël est organisé par Sandrine Knoel – © Palais Princier / Eric Mathon

Louisette Lévy-Soussan Azzoaglio : 19 ans au service de la Princesse Grace

© Palais Princier / Eric Mathon

Cette dernière a permis de récolter 150 000 euros au profit de la Fondation Princesse Charlène. Organisation qui lutte depuis une dizaine d’années contre la noyade et qui éduque les enfants à travers les valeurs du sport. La Princesse a finalement pris la parole pour remercier les donateurs et les partenaires de l’événement devant les 240 invités présents dans la salle.