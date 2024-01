46° compleanno della Principessa Charlène, una principessa impegnata nel sociale

La Principessa è molto impegnata nei confronti dei bambini, degli animali e della comunità monegasca.

Grande giorno per la Famiglia Principesca! Giovedì 25 gennaio, la Principessa Charlène festeggia i suoi 46 anni. Ci sembra l’occasione giusta per ricordare l’impegno della moglie del Sovrano sia a Monaco che all’estero, soprattutto in Sudafrica, suo Paese natale.

Ben consapevole delle problematiche che devono affrontare i bambini in difficoltà, la Principessa Charlène si batte da molti anni per l’istruzione dei più piccoli attraverso lo sport. Dalla sua creazione nel 2012, la Fondazione ha già portato a termine diverse importanti missioni, la principale è quella di prevenire l’annegamento. Grazie al programma “Water Safety“, diverse decine di migliaia di bambini in tutto il mondo hanno imparato a nuotare.

La Principessa Charlène lotta per la prevenzione dell’annegamento – © Fondazione Principessa Charlène

Una Principessa che lotta per i bambini e gli animali

La Principessa Charlène non ha mai abbandonato la sua lotta. Lo scorso novembre, era presente al Grimaldi Forum insieme a oltre 300 studenti di Monaco per sensibilizzarli sulla prevenzione dell’annegamento.

Dal 2012, la Fondazione Principessa Charlène ha operato in 43 Paesi diversi – © Eric Mathon / Palazzo del Principe

Da oltre dieci anni, la Fondazione della Principessa è intervenuta in una quarantina di Paesi diversi. L’ultimo Ballo di Natale all’Hotel de Paris, organizzato a favore della Fondazione, ha raccolto 150.000 euro.

Questa 18a edizione del Ballo di Natale è stata un omaggio al centenario della nascita del Principe Ranieri III – © Eric Mathon / Palazzo del Principe

La Principessa Charlène organizza laboratori per bambini di prevenzione dell’annegamento

In parallelo, la Principessa non ha mai smesso di viaggiare per promuovere lo sport e i suoi valori tra i più giovani, sostenendo club sportivi, come in Georgia, dove ha donato un autobus per facilitare gli spostamenti della squadra di rugby di Tbilisi, oppure finanziando la costruzione di stabilimenti, come quello della scuola di rugby in Ecuador.

Molto impegnata anche in Africa, la Principessa Charlène si batte anche contro il bracconaggio, sostenendo l’associazione Chasing Zero, che si dedica in particolare al bracconaggio dei rinoceronti in Sud Africa.

Il suo impegno nei confronti degli animali si è sempre più rafforzato e la Principessa ha accettato di presiedere la SPA di Monaco (Società per la protezione degli animali), a Peille.

Il Principe e la Principessa hanno posato la prima pietra del rifugio – © Palazzo del Principe

La Principessa Charlène, molto presente nella vita monegasca

Naturalmente, la Principessa Charlène è anche molto impegnata nel Principato. La moglie del Sovrano, per esempio, ha accettato di recente di diventare Presidentessa onoraria dell’associazione Pink Ribbon Monaco, che si occupa di campagne di sensibilizzazione e di prevenzione sul cancro al seno.

Consegna di un mazzo di fiori alla Principessa Charlène prima dell’inizio della cena danzante in Place d’Armes. © Direzione della Comunicazione / Manuel Vitali

Ma non è tutto: a settembre la Principessa ha anche organizzato una cena danzante destinata agli anziani del Principato e ha voluto incontrare i partecipanti. A novembre, insieme all’associazione Chien de Coeur, ha inoltre fatto visita ai residenti della casa di riposo di Cap Fleuri per regalargli una foto dei Gemelli Principeschi.