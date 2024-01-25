Княгине Шарлен исполнилось 46 лет

Вот уже много лет Княгиня Шарлен активно занимается делами, связанными с детьми, животными, и выполняет обязанности перед монегасской общиной.

Прекрасный праздничный повод в Княжеской семье! В этот четверг, 25 января, Княгиня Шарлен празднует свой 46-й день рождения. Сегодня мы хотели бы вспомнить о благотворительных начинаниях супруги Государя как на территории Монако, так и за его пределами, особенно в Южной Африке, где она выросла.

Прекрасно понимая проблемы, с которыми сталкиваются дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, Княгиня Шарлен на протяжении многих лет выступает за воспитание молодежи с помощью спортивных дисциплин. С момента своего создания в 2012 году Её фонд уже организовал несколько крупных мероприятий, главное из которых — предотвращение утопления. Десятки тысяч детей по всему миру научились плавать благодаря программе «Безопасность на воде».

Княгиня Шарлен не устает бороться за просвещение во всём, что касается безопасности на воде. — © Фонд Княгини Шарлен

Княгиня активно заботится о детях и животных

Княгиня Шарлен не устает бороться за предотвращение утоплений. В ноябре прошлого года в Гримальди Форуме прошли масштабные семинары, в рамках которых около 300 учеников монегасских школ освоили правила безопасности на воде.

С 2012 года Фонд активно работает в 43 разных странах — © Эрик Матон / Княжеский дворец

На протяжении более чем десяти лет Фонд Княгини проводит масштабные мероприятия в сорока различных странах мира. Недавно в помощь Фонду состоялся очередной Рождественский бал в престижном Hôtel de Paris, в рамках которого была собрана внушительная сумма в размере 150 000 евро.

18-й по счёту Рождественский бал был посвящен столетию со дня рождения Князя Ренье III — © © Эрик Матон / Княжеский дворец

Княгиня Шарлен организовала курсы профилактики утопления для детей

Наряду с этим, Княгиня неоднократно путешествовала по миру, культивируя спортивные ценности среди молодежи и поддерживая спортивные ассоциации. Так, в Грузии, она подарила автобус тбилисскому регбийному клубу, а также профинансировала создание учреждений в странах мира, в частности, строительство школы регби в Эквадоре.

Однако особенно важным является Её вклад в защиту природы и животных. Княгиня Шарлен горячо поддерживает ассоциацию Chasing Zero, которая ведет неутомимую борьбу с нелегальной охотой на носорогов в Южной Африке.

Ее приверженность делу защиты животных повлияло на решение возглавить Общество защиты животных Монако SPA в Пейе.

Княжеская чета заложила первый камень в основание приюта для животных. — © Эрик Матон / Княжеский дворец

Княгиня Шарлен — неотъемлемая часть жизни Монако

Разумеется, Княгиня Шарлен также принимает активное участие в жизни Княжества. Недавно она согласилась стать почетным председателем ассоциации Pink Ribbon Monaco, активно участвуя в информационных кампаниях и мероприятиях по профилактике рака груди.

Жители вручили Княгине букет перед началом танцевального вечера на Пляс-д’Арм. © Управление по связям с общественностью / Мануэль Витали

Но это еще не все: в сентябре прошлого года Княгиня организовала теплый вечер с танцами для пожилых жителей Монако и провела время с участниками мероприятия. А в ноябре она порадовала жителей «Кап Флери» уникальным подарком — фотографией Наследного принца Жака и Принцессы Габриэллы во время совместного визита с благотворительной ассоциацией Chien de Coeur.