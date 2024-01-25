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Княгине Шарлен исполнилось 46 лет

Автор: Camille Esteve
Опубликовано 25 января 2024
княгиня-шарлен-день-рождения
© Эрик Матон / Княжеский дворец
Автор: Camille Esteve
- 25 января 2024

Вот уже много лет Княгиня Шарлен активно занимается делами, связанными с детьми, животными, и выполняет обязанности перед монегасской общиной.

Прекрасный праздничный повод в Княжеской семье! В этот четверг, 25 января, Княгиня Шарлен празднует свой 46-й день рождения. Сегодня мы хотели бы вспомнить о благотворительных начинаниях супруги Государя как на территории Монако, так и за его пределами, особенно в Южной Африке, где она выросла.

Прекрасно понимая проблемы, с которыми сталкиваются дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, Княгиня Шарлен на протяжении многих лет выступает за воспитание молодежи с помощью спортивных дисциплин. С момента своего создания в 2012 году Её фонд уже организовал несколько крупных мероприятий, главное из которых — предотвращение утопления. Десятки тысяч детей по всему миру научились плавать благодаря программе «Безопасность на воде».

День рождения Фонда Княгини Шарлен
Княгиня Шарлен не устает бороться за просвещение во всём, что касается безопасности на воде. — © Фонд Княгини Шарлен

Княгиня активно заботится о детях и животных

Княгиня Шарлен не устает бороться за предотвращение утоплений. В ноябре прошлого года в Гримальди Форуме прошли масштабные семинары, в рамках которых около 300 учеников монегасских школ освоили правила безопасности на воде.

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С 2012 года Фонд активно работает в 43 разных странах — © Эрик Матон / Княжеский дворец

На протяжении более чем десяти лет Фонд Княгини проводит масштабные мероприятия в сорока различных странах мира. Недавно в помощь Фонду состоялся очередной Рождественский бал в престижном Hôtel de Paris, в рамках которого была собрана внушительная сумма в размере 150 000 евро.

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18-й по счёту Рождественский бал был посвящен столетию со дня рождения Князя Ренье III — © © Эрик Матон / Княжеский дворец

Княгиня Шарлен организовала курсы профилактики утопления для детей

Наряду с этим, Княгиня неоднократно путешествовала по миру, культивируя спортивные ценности среди молодежи и поддерживая спортивные ассоциации. Так, в Грузии, она подарила автобус тбилисскому регбийному клубу, а также профинансировала создание учреждений в странах мира, в частности, строительство школы регби в Эквадоре.

Однако особенно важным является Её вклад в защиту природы и животных. Княгиня Шарлен горячо поддерживает ассоциацию Chasing Zero, которая ведет неутомимую борьбу с нелегальной охотой на носорогов в Южной Африке.

Ее приверженность делу защиты животных повлияло на решение возглавить Общество защиты животных Монако SPA в Пейе.

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Княжеская чета заложила первый камень в основание приюта для животных. — © Эрик Матон / Княжеский дворец

Княгиня Шарлен — неотъемлемая часть жизни Монако

Разумеется, Княгиня Шарлен также принимает активное участие в жизни Княжества. Недавно она согласилась стать почетным председателем ассоциации Pink Ribbon Monaco, активно участвуя в информационных кампаниях и мероприятиях по профилактике рака груди.

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Жители вручили Княгине букет перед началом танцевального вечера на Пляс-д’Арм. © Управление по связям с общественностью / Мануэль Витали

Но это еще не все: в сентябре прошлого года Княгиня организовала теплый вечер с танцами для пожилых жителей Монако и провела время с участниками мероприятия. А в ноябре она порадовала жителей «Кап Флери» уникальным подарком — фотографией Наследного принца Жака и Принцессы Габриэллы во время совместного визита с благотворительной ассоциацией Chien de Coeur.

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Княгиня Шарлен подарила каждому жителю «Кап Флери» ранее нигде не публиковавшуюся фотографию своих детей — © Эрик Матон / Княжеский дворец