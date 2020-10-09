











Княгиня Монако Шарлен находится в Грузии. Там она посещает клуб регби в Тбилиси и Олимпийскую деревню. Княгиня приехала в Грузию с подарками — автобусом для клуба регби, который поможет игрокам проще перемещаться.

7 октября Княгиня Монако Шарлен посетила Олимпийскую деревню в Тбилиси в присутствии министра образования, науки, культуры и спорта Грузии Михеила Чхенкели и других политических деятелей. Визит Княгини Шарлен осуществлен в рамках работы ее Фонда.

После встречи с паралимпийцами в таких видах спорта, как фехтование и волейбол, Княгиня Шарлен также посетила фонд «Аи Иа», реабилитационный центр для детей с нарушением слуха.

Автобус для клуба регби

Княгиня Шарлен подарила автобус команде по регби из Тбилиси. Автобус поможет клубу в путешествиях. Тбилисская регбийная школа примет участие в 10-м турнире Sainte Dévote в 2021 году в Монако. Турнир по регби «Sainte Dévote» ежегодно проводится на стадионе «Stade Louis II» и организован при поддержке Фонда Княгини Монако Шарлен.

Фонд Княгини Монако Шарлен осуществляет несколько программ по безопасности на воде по всему миру. С момента основания фонда в декабре 2012 года почти 730 000 человек, преимущественно дети, прошли программы в 34 странах мира.

В сентябре сама Княгиня приняла участие в 180-километровом ралли на катамаранах между Корсикой и Монако, чтобы собрать средства для ее Фонда.

Между тем, князь Альбер II в настоящее время находится с двухдневным официальным визитом в Сербии.