











Постоянно в работе с людьми, от мала до велика, на соревнованиях и на индивидуальных занятиях, Марко Муратори (Marco Muratori) рассказывает об участии Монако в Special Olympics.

Эта организации, занимающейся проведением спортивных мероприятий для людей с особенностями интеллектуального развития. Наш герой, за 27 лет в Special Olympics Монако, прошёл путь от тренера по настольному теннису до должности директора.

В Монако организация функционирует под патронатом Княгини Монако Шарлен, которая выступает в должности почётного президента.

В составе Special Olympics Монако числится приблизительно 80 человек, что существенно превышает обычную квоту участников, исходя из размера государства.